Rebutgen que els marxants aprofitin elements públics per tensar el tendal

L’Associació de Veïns Tarragona Centre lamenta que s’utilitzin estructures del Mercat Central originals del 1915

Actualitzada 04/10/2018 a les 20:13

«No hem vist el parc infantil»

L’Associació de Veïns Tarragona Centre considera que «l’Ajuntament utilitza una vara de mesurar diferent» per situacions similars. L’entitat qüestiona que marxants del mercadet de Corsini i voltants utilitzin fanals i baranes per tensar els tendals amb cordes, però el cas més paradigmàtic és el d’un punt de venda que «lliga la corda en un element ornamental» situat en la porta d’accés al Mercat Central localitzada al carrer Reding.La presidenta de l’associació, Núria Sabat, va manifestar a aquesta redacció que, «a nosaltres, l’Ajuntament no ens fa gens de cas». Sabat va comparar la situació de la parada del mercadet que utilitza un element original del 1915 , any en què es va inaugurar l’edifici modernista del Mercat Central, obra de l’arquitecte Josep Maria Pujol de Barberà, amb una proposta que l’associació va fer a l’Ajuntament, de «col·locar un tendal a la plaça Corsini, com es fa en carrers de ciutats com Sevilla a l’estiu, perquè no hi ha cap tipus d’ombra». La resposta municipal va ser negativa. «L’Ajuntament ens va dir que no era possible posar-lo perquè el Mercat Central és un edifici històric i no es podia tocar cap element per posar els tensors», va dir la presidenta. En aquest context, Sabat va apuntar que «encara estem pendents que posin la pèrgola que se’ns va prometre: ni és, ni se l’espera».La presidenta de l’associació considera que «la utilització de l’element ornamental de l’edifici per tensar el tendal es pot considerar com un acte incívic, ja que el Mercat Central, per la seva història, és com un monument». Sabat va dir que «als marxants se’ls permet tot» i va recordar que quan posaven els seus punts de venda a la Rambla Nova «feien el mateix amb l’estàtua dels Despullats». Sabat va apuntar, també, que, «finalment, hi ha cotxes dels marxants a Corsini els dies de mercadet que embruten el terra per fuites d’oli dels vehicles, però, en aquest cas, l’Ajuntament actua amb mànega ampla i els deixa fer».Sabat va recordar que l’associació «va demanar un parc infantil a Corsini, de només deu per deu metres, i l’Ajuntament ens va dir que no hi havia espai per posar-lo». «El mateix ens va passar amb el que demanaven al carrer Ixart», va dir Sabat, per afegir que «fa dos anys ens va assegurar que al maig estaria fet, després que no hi havia diners i, finalment, que sí que el posarien, però res de res». La decisió final va ser no dotar a Ixart d’un parc infantil perquè «plantejava un problema de seguretat, quan aquest se solucionaria posant unes tanques, com es va fer en el de la plaça dels Infants».Sabat, després de recalcar que l’associació que presideix no respon als interessos «de cap partit polític», va dir que «tenim claríssim que, fins a les eleccions –maig de 2019–, l’Ajuntament no farà res perquè ara comença l’època de les promeses, com la que ha fet l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros que tot el transport públic serà gratuït». Sabat es va preguntar «perquè no ho fa ara, ja que és l’alcalde?».Per altra banda, la presidenta de Tarragona Centre va dir que «tot el que l’associació demana va a parar al desert», i com a exemple va apuntar que «fa tres anys que demanem papereres per la zona del Mercat Central i voltants, i l’Ajuntament ens diu que no hi ha cap problema, però el cert és que no les posa».