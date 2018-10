Prop de 300 pelegrins celebraran el 'Rocío Chico' i el 'Sinpecao'

La comitiva sortirà demà del Pont de Santa Tecla i anirà al Morell

Actualitzada 04/10/2018 a les 21:37

La Casa de Andalucía de Tarragona y Província celebrarà aquest cap de setmana el seu tradicional Rocío Chico i la peregrinació del Sinpecao. La comitiva estarà formada per prop de 300 persones. Demà, dissabte, a les 10 hores, des del Pont de Santa Tecla, tindrà lloc la sortida de la comitiva, la qual es dirigirà al Morell, per reunir-se al Mas dels Frares. Seguint el marge del riu Francolí. El trajecte durarà unes tres hores i es farà tant a peu com a cavall. Amb l’arribada al recinte s’iniciaran les activitats previstes fins al diumenge a la tarda.D’entre totes, cal destacar les activitats lúdiques com carreres de cavalls, sardinada popular, concursos d’arrossos i un concurs de sevillanes, a més de les activitats religioses, que tindran el seu acte central en la Missa Rociera, cantada pel Cor de la Casa de Andalucía, que tindrà lloc el dissabte a les 20 hores.La celebració de l’anomenat Rocío Chico s’inspira en una tradició religiosa que té el seu origen en un vot d’acció de gràcies que el poble D’Almonte, ciutat a la qual pertany L’Aldea del Rocío, va fer el 1813 després d’haver-se alliberat de l’atac de les tropes franceses.El Sinpecao és un estendard que representa a la Verge i que ostenta el lema sine labe concepta (sense pecat concebuda). El nom és d’origen medieval i es deriva dels estendards que portaven les processons religioses que reivindicaven la Inmaculada Concepción de la Verge. Al Mas dels Frares se li retrà culte, mantenint així aquesta antiga tradició.