Les festes de Sant Magí i Santa Tecla de 1968, en vídeo a la xarxa

Els dos audiovisuals, amb imatges enregistrades pel tarragoní Ramon Vallvé, es van estrenar en una projecció pública a la plaça de les Cols

Actualitzada 05/10/2018 a les 11:54

Els dos audiovisuals que recullen imatges de Sant Magí i Santa Tecla del 1968 estrenats durant aquesta Santa Tecla ja es poden veure a la web de les festes. Aquell any, el fotògraf tarragoní Ramon Vallvé va gravar amb una càmera de Súper 8 una gran quantitat d’imatges de les festes. El resultat és un material de gran valor històric i festiu que es va visionar a la plaça de les Cols de Tarragona el 17 de setembre de 2018, acompanyat de música en directe especialment pensada i arranjada per Roger Conesa per a aquest moment.Durant la projecció pública es va enregistrar la música i el so. Ara s’han fusionat amb les imatges i han donat com a resultat dos vídeos que són testimoni de la història de les festes tarragonines. La iniciativa ha estat coordinada per Maria Roig juntament amb el Departament de Cultura de l’Ajuntament. La preservació i gestió de les imatges ha anat a càrrec del Centre d’Imatges de Tarragona/L’Arxiu, la composició i direcció musical és de Roger Conesa i la interpretació de Conrad Setó, Pere Olivé i Oriol Olivé.