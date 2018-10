Les entrades per la jornada de dissabte del Concurs de Castells s'esgoten per primera vegada

Les de diumenge es van exhaurir només dues hores després de posar-se a la venda

Actualitzada 05/10/2018 a les 10:29

Les entrades per a la jornada de dissabte del Concurs de Castells, que tindrà lloc aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça (TAP), s'han esgotat aquest divendres després de registrar les últimes compres al matí. És la primera vegada que s'exhaureixen les localitats per a aquesta jornada, un fet que l'organització interpreta com una mostra de «potència i força». Les actuacions de les colles arrencaran a dos quarts de cinc de la tarda. Per dissabte hi havia a la venda 4.080 entrades de la graderia, i s'han deixat 360 localitats per a colles i 300 per a patrocinadors i promocions. Els tiquets de diumenge es van exhaurir només una hora i 44 minuts després de posar-se a la venda mitjançant una pàgina web el 31 de juliol.Per diumenge, partint de l'aforament de 4.740 localitats a la graderia, es van posar a la disposició del públic 3.680 entrades, i s'han deixat 760 localitats per a colles i 300 per a patrocinadors. Pel que fa a les localitats del primer pis, que compta amb un aforament de 1.200 places, 1.050 s'han posat a la venda i les altres 150, han quedat reservades per als patrocinadors.