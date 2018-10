La Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau s'acomiada després de 20 anys d'activisme

Diumenge celebraran la darrera trobada a la plaça de la Font i la plataforma quedarà dissolta

Actualitzada 05/10/2018 a les 19:41

La Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau celebrarà aquest diumenge el darrer acte de 'Paraules per la Pau' i es dissoldrà després de 20 anys d'activisme. Segons han explicat aquest divendres mitjançant un comunicat, els activistes que en formen part han pres «la difícil decisió» de dissoldre's «per diferents motius» que no concreten, tot i que diuen ser «conscients de la necessitat d'un discurs antimilitarista en el marc polític actual».El grup va ser constituït com una coordinadora d'entitats el 1997 a Tarragona amb l'antimilitarisme com a base. La Coordinadora ha convocat a les dotze del migdia l'últim 'Paraules per la Pau', que s'ha celebrat durant 17 anys a la plaça de la Font cada primer diumenge de mes.L'acte servirà de comiat i d'homenatge i la plataforma convida a participar a totes les persones, entitats i artistes que han fet possible «aquest espai de pau i art al llarg de tots aquests anys».