Ballesteros justifica el ple d'Inipro per demostrar que no s'amaga de ningú

Més tard, s'ha celebrat un altre sobre els Jocs Mediterranis, on s'ha aportat un estudi de la URV que xifra en 140 MEUR l’impacte econòmic

Actualitzada 05/10/2018 a les 14:14

Els Jocs Mediterranis han tingut un impacte de 140 MEUR, segons un estudi de la URV

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, s’ha sotmès aquest divendres a un ple extraordinari per abordar la seva actuació en el cas Inipro, en què està investigat per vuit delictes. Durant la sessió, el batlle ha justificat la convocatòria de la sessió per «donar la cara» i per demostrar que no s’amaga. Malgrat tot, no ha aportat cap novetat rellevant en el cas «per no interferir» en el procés judicial. L’alcalde ha admès «irregularitats» administratives i ha negat que conegués les persones vinculades a l’empresa contractada per l’IMSS. A més, ha insistit que va signar les factures per no caure en un presumpte enriquiment injust i ha negat que existís cap advertiment d’il·legalitat.Des de l’oposició, els grups municipals d’UPA i d’ICV-EUiA han opinat que no calia portar aquest assumpte al plenari perquè ja està judicialitzat i ho han emmarcat en un ambient de precampanya electoral. La CUP, personada en el cas com a acusació popular, ha recordat els presumptes fets delictius que recull el jutge en la interlocutòria i ha exigit a l’alcalde que plegui, ja sigui «per mentider o corrupte».En la mateixa línia, el PDeCAT s’ha mostrat «escandalitzat», ha demanat a l’alcalde que «vagi marxant» perquè ha perdut la credibilitat i l’ha advertit que li serà «difícil» esquivar el judici. Des de Cs, més moderats, han aprofitat per lliurar una bateria de preguntes a l’alcalde sobre per què es va prorrogar el contracte amb l’empresa. El grup d’ERC ha mostrat preocupació perquè Tarragona «estigui en mans de tramposos» i ha retret a Ballesteros que no actués quan van sortir a la llum les primeres sospites d’irregularitats.El PP, soci de govern dels socialistes, ha aprofitat per carregar contra la portaveu de la CUP, Laia Estrada, a qui ha recordat que és «l’única regidora del plenari condemnada per sentència ferma». Els populars també han opinat que el ple no s’hauria d’haver celebrat i han defensat la presumpció d’innocència dels quinze investigats, entre els quals també hi ha l’actual portaveu socialista, Begoña Floria.Per tancar el debat, Ballesteros ha criticat que ningú no hagués esmentat que la interlocutòria del jutge no és ferma i és que l’alcalde confia que l’Audiència arxivarà el cas. Preguntat per si tornaria a actuar de la mateixa manera, ha dit que tornaria a signar les factures perquè si no ho feia «incorria en enriquiment injust». A més, ha justificat que signa centenars de decrets cada any i que disposa de «filtres» que indiquen si hi ha avisos d’il·legalitat perquè li és «impossible» aprofundir-hi en tots.Una setmana després de confirmar que es presentarà a la reelecció, Ballesteros també ha dit que veu «agosarat» que es dedueixi que mitjançant la contractació d’Inipro per part d’una empresa municipal pagaven els seus «ciberactivistes» -persones afins al partit encarregades de promocionar-lo a les xarxes socials-, tal com el jutge sospita que va passar abans de les municipals del 2011. «Abans d’Inipro ja teníem activistes voluntaris i en seguirem tenint. Tots vostès també en tenen», ha dit assenyalant a l’oposició.Després del ple monogràfic del cas Inipro se n’ha celebrat un altre sobre els Jocs Mediterranis. L’oposició ha criticat que, pocs minuts abans, el govern els enviés per correu un estudi de la URV sobre l’impacte econòmic de l’esdeveniment. Segons ha anunciat el regidor Javier Villamayor, l’impacte ha estat d’uns 140 MEUR en el conjunt del territori, dels quals 107 MEUR corresponen directament a la ciutat de Tarragona.L’oposició ha tornat a carregar contra l’esdeveniment per la poca venda d’entrades i el seu resultat econòmic -segons l’organització, un superàvit de 152.000 euros-. Així, diversos grups han exigit que el consistori detalli l’import aportat per l’Ajuntament i han criticat que el 80% del pressupost invertit en els Jocs hagi recaigut en les administracions públiques.Davant les crítiques pel poc interès ciutadà, l’alcalde Ballesteros ha disparat contra els partits independentistes, a qui ha acusat d’haver «declarat un boicot» a la inauguració per l‘assistència del rei. «Van ser aquests sectors els que van renunciar a ser-hi. No cridin al boicot i després es queixin que no hi ha gent», ha afirmat. A més, el govern ha esquivat entrar en la polèmica pel possible repartiment d’entrades per part d’entitats unionistes.Un dels únics punts d’acord en el plenari ha estat la intenció de fer una gestió municipal dels equipaments de l’Anella Mediterrània. En aquest sentit, l’alcalde ha emplaçat l’oposició a definir el model adient abans de final d’any. El govern municipal, a més, ha confirmat la intenció d’ubicar-hi un centre de tecnificació esportiva per a esportistes amb discapacitat.