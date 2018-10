Repsol i la Coordinadora de Colles Castelleres continuen de la mà

La companyia, que fa una aportació econòmica de 10.000 euros, i la Coordinadora han renovat el seu acord de col·laboració per setè any consecutiu

Sessions gratuïtes de l’activitat “Fem un castell?”, del Camp d’Aprenentatge de Tarragona a les escoles. Aquesta activitat s’inclou per sisè any, en la col·laboració entre Repsol i la CCCC. Preveu sessions a les escoles de la ciutat de Tarragona en el marc de la festa major de Santa Tecla. S’ha previst realitzar un total de 14 sessions que tindran lloc entre el 13 de setembre i el 24 d’octubre de 2018.

VI Jornada de Bones Pràctiques de Gestió en el Món Casteller, celebrada el passat 2 de juny a la Fàbrica de les Arts Roca Umbert de Granollers. És una jornada adreçada als equips directius de les colles, que aborda qüestions fiscals, legals i d'organització entre d'altres.

Reedició del fulletó divulgatiu "Fem pinya". Una reedició adaptada i actualitzada que busca difondre la importància de les bones pràctiques a l'hora de fer castells per evitar possibles lesions, que veurà la llum a finals d'any.

Repsol a Tarragona i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) han renovat el seu conveni de col·laboració, de manera que enguany sumaran esforços per setè any consecutiu. Els encarregats de signar l’acord han estat el responsable de Comunicació i Relacions Externes de Repsol a Tarragona, Josep Bertran, i la presidenta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), Inés Solé. La signatura s’ha realitzat a la Tarraco Arena Plaça, on aquest cap de setmana se celebrarà el XXVII Concurs de Castells, del que Repsol n’és patrocinador principal.L’aportació de Repsol a la CCCC es destinar enguany a treballar la formació interna i la seguretat i la difusió dels castells entre els més petits, així com a refermar el compromís de Repsol amb la cultura popular del seu entorn. La col·laboració econòmica es xifra en 10.000 euros i servirà per finançar les següents activitats.En línia amb aquesta col·laboració i sumant sinergies entre les dues entitats, Repsol patrocinarà els tallers escolars que la CCCC realitzarà dins el marc de l’exposició “Els castells a la ciutat de Tarragona” ubicada al Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona.