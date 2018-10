Masterchef Celebrity emetrà aquest diumenge el programa rodat a Tarragona

Els deu famosos que hi queden preparan romescada, arròs caldós de galeres, fricandó de vedella i gelat d’avellana amb la platja de Tamarit de fons

Actualitzada 04/10/2018 a les 16:05

El talent show Masterchef Celebrity emetrà aquest diumenge, 7 d’octubre, el programa que es va enregistrar a Tarragona per commemorar els Jocs Mediterranis.El passat juny la productora Shine Iberia va rodar la prova d’exteriors a la ciutat. Concretament, a l’Amfiteatre es va gravar la presentació dels plats, mentre que a la platja de Tamarit, es va fer el cuinat i se servirà als convidats. Els concursants van cuinar per a vuitanta esportistes diversos plats amb productes del territori i es van sotmetre al jurat format per Pepe Rodríguez, Samanta Vallejo–Nágera i Jordi Cruz. Així, els famosos aspirants van preparar a peu de platja romescada, arròs caldós de galeres, fricandó de vedella i gelat d’avellana.A més de veure'ls cuinar, durant el programa presentat per Eva González també es podran veure imatges d’alguns dels llocs més emblemàtics de Tarragona.Un equip de gairebé 100 persones es va traslladar a la nostra ciutat durant quatre dies per l’enregistrament d’un dels programes de la tercera edició de la versió Celebrity.Al programa ja només hi queden deu aspirants, entre els quals hi ha Santiago Segura, Paz Vega, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, Ona Carbonell, Maria Castro, Óscar Higares, Antonia Dell’Atte i Carmen Lomana. La última expulsió va ser la de Iván Massagué, que es va sumar a la resta d'eliminats Dafne Fernández, Xuso Jones i Paula Prendes.Masterchef Celebrity compta amb una audiència mitjana de tres milions d’espectadors i s’emet setmanalment en prime time. El resultat de la gravació es podrà veure aquest diumenge a les 22:05 hores a La1.