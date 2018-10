L'oposició desconfia de què el ple debati els Jocs i el Cas Inipro el mateix dia

L'alcalde ha convocat per demà un ple sobre Inipro i, una hora després, un ple monogràfic sobre els Jocs Mediterranis

Actualitzada 03/10/2018 a les 20:42

Ciutadans s’atribueix el mèrit

Els grups de l’oposició a l’Ajuntament no veuen amb bons ulls que l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros hagi convocat un ple extraordinari sobre el Cas Inipro, en el que està investigat, el mateix dia que se celebrarà un ple monogràfic dedicat a «avaluar econòmicament» els Jocs Mediterranis, així com el seu «impacte».El portaveu del PDeCAT, Dídac Nadal creu, que la coincidència dels dos plens «és una cortina de fum» per tapar tant el debat sobre la competició esportiva com del Cas Inipro. En la mateixa línea s’expressa el portaveu d’ERC, Pau Ricomà, que veu un intent de l’Ajuntament de «tapar» el ple sobre els Jocs.Després que el passat 12 de setembre el jutge tanqués la instrucció del Cas Inipro, la CUP, que va destapar el cas arran d’una denúncia i exerceix com a acusació popular en la causa, preguntarà aquest divendres directament a Ballesteros sobre les «incògnites» que, segons la portaveu cupaire Laia Estrada encara queden per resoldre. «Si li dones importància al ple no el poses el mateix dia que el ple dels jocs», afegeix. L’Ajuntament ha convocat demà un ple extraordinari amb un únic punt del dia: La «situació processal i política de l’alcalde en relació al cas Inipro», on Ballesteros i la regidora de Festes, Beogña Floria, figuren entre els 15 investigats. El jutge creu que l’alcalde podría haver comès fins a vuit delictes com prevaricació, tràfic d’influències i falsetat documental, entre d’altres, relacionats amb la contractació de l’empresa Inipro.«Si l’alcalde no ha proporcionat explicacions al jutjat no ho farà en un ple. Tenim poca confiança en esvair les incògnites del cas», manté Estrada que té, no obstant, clar les questions que li vol plantejar. «Volem saber perquè en el seu dia, quan ja se sabia que el cas tirava endavant, no va depurar responsabilitats polítiques en les persones imputades», assenyala la regidora de la CUP. Durant la investigació van dimitir Gustavo Cuadrado i Antonio Muñóz, aquest últim gerent de l’Institut Municipal de Serveis Social, empresa que hauria contractat Inipro de manera irregular els anys 2011 i 2012, segons la investigació. El mateix Ballesteros va presentar la seva dimissió, però el PSC no la va acceptar.A diferència del ple d’Inipro, l’alcalde sí estava obligat a convocar la sessió sobre els Jocs, ja que tota l’oposició, a excepció del PP i Ciutadans, van registrar formalment aquesta petició la setmana passsada.El portaveu de Ciutadans, Rubén Viñuales s’apropiava aquest dilluns el mèrit de la convocatòria del ple d’Inpiro. «La millor forma de fer oposició és obligar a l’alcalde a donar explicacions públiques davant la ciutadania», afegia. Viñuales va apel·lar a «la lleialtat institucional de l’alcalde amb els ciutadans» i va afegir que «ha d’estar preparat per respondre a totes i cadascuna de les preguntes dels grups municipals». En aquest sentit, Viñuales va dir que «la labor d’oposició ha d’exercir-se de forma útil i no solament a força de titulars o declaracions inútils.Des del PDeCAT es mostren menys optimistes. Nadal assegura que la interlocutòria del jutge «és molt greu» i coincideix amb la CUP quan assegura que, de la sessió de divendres, no creu que en surti «cap dada rellevant». Nadal també desconfía de les conclusions del ple dels Jocs.