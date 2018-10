Jarabe de Palo s'acomiada dels escenaris amb un concert a Tarragona

El cantant ha anunciat la seva retirada temporal de la música i oferirà diversos concerts d'acomiadament fins al desembre

Actualitzada 04/10/2018 a les 17:35

Jarabe de Palo ha escollit Tarragona per donar un dels concerts de la seva gira d'acomiadament el proper 22 de desembre a la Tarraco Arena Plaça (TAP). El lider de la banda, Pau Donés, ha anunciat que abandona temporalment els escenaris per dedicar temps a la família. Per això, ha preparat una gira d'acomiadament que acabarà al desembre. En aquesta, Donés i la resta del grup presentaran el seu últim treball Jarabe Filarmónico.En el concert del grup a la TAP, Jarabe de Palo farà un repàs als 20 anys de carrera musical. Entre les seves cançons més conegudes hi ha La Flaca, Depende, Grita, Agua, Bonito, El Lado Oscuro o Dejame Vivir. La gira '¡Adiós pero hasta luego!' passarà per Tarragona el 22 de desembre.Les entrades sortiran a la venda el proper 8 d'octubre a les 11 hores. i es podran comprar a través de la pàgina web de la TAP