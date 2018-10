ERC denuncia la «permissivitat» de l'Ajuntament amb els abocadors

El portaveu Pau Ricomà critica la multa «per l’import mínim» de 4.000 euros a una empresa que va llançar pneumàtics tòxics

Actualitzada 03/10/2018 a les 21:42

Un problema constant

Esquerra Republicana denuncia la «permissivitat» del govern del PSC-PP amb els abocadors il·legals que es troben arreu del terme municipal de Tarragona. «Llençar residus de forma descontrolada a Tarragona surt barat», afirma Ricomà. Aquestes declaracions arriben després que els republicans hagin sabut aquest dimecres que l’empresa responsable d’un abocament massiu de pneumàtics a la Floresta ha estat sancionada amb l’import mínim. «És inadmissible i mostra la tolerància del govern amb els abocadors que es sancioni amb només 4.000 euros una empresa que està llençant centenars de pneumàtics inflamables, tòxics i contaminants a un espai de la via pública», lamenta Ricomà, qui explica que la sanció per aquest fet pot arribar fins als 150.000 euros.Des d’ERC lamenten la manca de voluntat del PSC per eradicar una problemàtica que afecta i indigna veïns d’arreu de Tarragona i que ha estat debatuda en plenari en diverses ocasions. «Malgrat el darrer ple va prosperar una moció d’ERC per fer front a un pla de xoc contra l’incivisme no veiem que pel PSC sigui prioritari actuar en aquest sentit», afirma Ricomà. El portaveu republicà recorda que el plenari també va assumir una moció presentada per un grup de tuitaires tarragonins per acabar amb els abocadors il·legals i que l’equip de govern no ha fet res per donar-hi compliment.Sobre els residus de pneumàtics, Ricomà explica que «vam denunciar aquest abocament el passat agost recollint les queixes de veïns de la Floresta i l’endemà vam preguntar a alcaldia si es perseguiria l’empresa infractora. Fins avui, a la Comissió de Neteja i Medi Ambient, no hem tingut resposta». El portaveu d’ERC mostra la seva «perplexitat davant la minsa sanció econòmica i remarca que l’empresa infractora és de Tortosa». «Que una empresa de Tortosa vingui a Tarragona a abocar pneumàtics demostra que és més fàcil llençar residus de forma il·legal aquí que a altres llocs». En aquest sentit, els republicans insten el govern a aplicar «mà dura amb aquests comportaments». «Demanem tolerància zero amb els abocaments incontrolats de residus i ens posem a disposició del govern per tirar endavant el pla de xoc contra l’incivisme que vam presentar i aprovar al passat plenari municipal», assenyala el portaveu republicà.L’acumulació de deixalles i el creixement d’abocadors il·legals és una constant al terme municipal de Tarragona. Entorns com els camins que voregen el Francolí, el camí del Llorito o el de la Budellera són algunes mostres del comportament incívic de ciutadans que acumulen deixalles en espais naturals. Almenys, en el cas de l’abocador dels Quatre Garrofers, no es tracta d’un lloc de pas i sí d’un recinte més aviat intransitat.La resta de l’oposició també s’ha mostrat en alguna ocasió partidària d’endurir les sancions. El portaveu del PDeCAT, Dídac Nadal ha lamentat la «passivitat» del govern i reclamava l’«execució» de les eines que l’Ajuntament disposa per fer front als abocadors. «Cal netejar i començar amb els expedients sancionadors», afegia. La CUP, en canvi, és partidària de «facilitar» a la ciutadania que pugui llençar les deixalles «legalment». Segons recalcava el regidor anticapitalista, Jordi Martí, «l’obligació de l’Ajuntament és facilitar a la gent que llenci les coses legalment i no pas donar prioritat a la concessionària». Per Cs, la millor manera d’aturar aquesta problemàtica és crear la figura dels agents cívics que tindrienn la funció de vetllar per la neteja i el bon estat dels carrers.