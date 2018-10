El Circ Romà de Tarraco funciona sota mínims per la supressió de personal

Prop d’una vintena de treballadors dels monuments es van quedar sense feina el passat diumenge i part del col·lectiu no descarta anar a la Justícia

Actualitzada 03/10/2018 a les 20:23

«Poc personal»

L’accés al Circ de Tarraco està parcialment tancat des del passat diumenge, 30 de setembre, quan el Museu d’Història de Tarragona (MHT) va acomiadar una vintena de treballadors encarregats de la vigilància als monuments i de la venda d’entrades. L’accés es pot fer des de la plaça del Rei, mentre que la porta localitzada a Rambla Vella roman tancada, segons van informar ahir fonts dels treballadors. Un portaveu d’aquest col·lectiu va explicar a Diari Més que «el cessament de 25 funcionaris interins –més de la meitat de la plantilla– és improcedent», per la qual cosa «sol·licitem al govern municipal la revocació del nostre cessament i que tornem a ocupar aquestes places interinament fins que se celebrin els processos selectius pertinents i les places siguin ocupades per funcionariat de carrera». El portaveu va afegir que «estem preparant ja els recursos administratius i judicials pertinents».«Pensem que la ciutadania té dret a conèixer la realitat, i aquesta és que tots els partits polítics que han governat l’Ajuntament des de la data de la declaració del conjunt de Tarraco com a Patrimoni Mundial estan contractant i cessant al seu lliure albir, per configurar una plantilla del que hauria de ser un dels principals motors econòmics de la ciutat, el turisme patrimonial», va declarar el portaveu.Per la seva banda, l’Ajuntament va informar que «el 30 de setembre va finalitzar el nomenament interí temporal de 22 –el nombre no coincideix– subalterns i subalternes», va afegir que «durant l’estiu, la coincidència del període de vacances del personal amb la major afluència de visitants fa necessari comptar amb més personal als recintes del Museu d’Història, que durant la tardor i l’hivern». En aquest context, l’Ajuntament va dir que està tramitant el nomenament interí de sis subalterns «per atendre les necessitats actuals».El portaveu de les persones que el passat diumenge es van quedar sense feina va apuntar que «se’ns va contractar per cobrir places vacants i se’ns ha cessat sobre la base d’una clàusula de durada il·legal». «De la mateixa manera, denunciem la política de contractació del personal funcionari interí que assumeix les funcions de vigilància, control d’accessos i taquilla dels recintes patrimonials que formen el Museu», va recalcar.El portaveu va comentar que, per la importància del conjunt monumental declarat Patrimoni Mundial, «el personal que hi treballa és insuficient per fer una vigilància adequada i d’atendre al cada vegada major nombre de turistes». Segons la seva opinió, «la realitat és ben diferent, ja que el nombre de personal en plantilla, lluny d’augmentar, ha anat en franca reculada, passant d’una setantena de funcionaris en els anys posteriors a la declaració a una vintena en l’actualitat, motiu que provoca continus tancaments en els monuments i problemes per oferir un servei adequat al visitant». Per fer l’explicació més aclaridora, va comentar que «aquesta vintena de persones, de les quals, per baixes, avui dia estan actives només 17, administren dos torns horaris i cada torn està format per menys de 10 persones que han d’administrar un mínim de sis recintes». «Una única persona per vigilar monuments de gran extensió com les muralles, de més de 800 metres de recorregut, o la Torre del Pretori, amb més de quatre pisos, voltes i altres elements, és un nombre francament insuficient», va subratllar.El col·lectiu està disposat a defensar els seus llocs de feina fins i tot davant la Justícia. Segons va dir el portaveu dels afectats per la mesura presa pel MHT, «per cobrir les baixes que hi ha hagut en els darrers anys l’Ajuntament ha recorregut a tot tipus d’estratagemes, més pròpies d’una empresa de treball temporal, convocant dos processos de selecció de personal, l’últim d’ells fa dos anys, en un procés amb nombroses irregularitats i oferint un nombre de places ridícul per a les exigències actuals». «D’aquests processos selectius, es van generar dues borses de treball que són les que utilitza l’Ajuntament per anar cobrint les necessitats», va dir.El portaveu va informar que, «en aquests moments, de la vintena de persones que formen part de la plantilla, menys de la meitat són funcionaris de carrera, sent les altres persones funcionaris interins amb més de dotze anys en aquesta condició de provisionalitat. La resta del personal el formen, segons criteri, persones seleccionades de diverses maneres: cridant a les persones que formen part de les borses, fent plans d’ocupació o mitjançant persones formades d’altres sectors, com per exemple de la Guàrdia Urbana o serveis socials». Hi ha treballadors que «han estat en aquesta situació de provisionalitat absoluta més de 12 anys, treballant alguns mesos a l’any i sense saber cada contracte si seguiran o no, o quan tornaran a ser cridades».«Tot semblava canviar quan els últims contractes signats eren un nou tipus, el denominat contracte per cobrir places vacants. La nostra alegria va durar poc, ja que l’Ajuntament va introduir una clàusula de durada temporal no prevista per la llei. És com si firméssim un contracte indefinit però amb durada d’uns mesos, o sigui un contracte fraudulent per no dir clarament il·legal», va concloure.