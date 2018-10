Detinguts dos homes a Tarragona per ordre de crida i cerca

Una d’aquestes ordres va ser emesa per un jutjat de Saragossa

Actualitzada 04/10/2018 a les 10:55

Diligència informativa per conduir sense haver obtingut mai el carnet

La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir, ahir dimecres, dos homes als quals els constava una ordre de crida i cerca de cadascun. Una de les ordres va ser emesa per un jutjat de Saragossa, mentre que l’altre ho era per un jutjat de Tarragona.La primera detenció es va produir poc abans de les 13, quan una patrulla que feia servei al carrer Riu Brugent, a Campclar, va observar com un dels ocupants d’un vehicle no portava el cinturó. Un cop identificat l’infractor, de 45 anys, els agents van comprovar que tenia en vigor una ordre de recerca i detenció emesa pel Jutjat d'Instrucció número 5 de Tarragona per un delicte contra la salut pública, motiu pel qual va ser detingut.Dues hores més tard, cap a les 15h, el cos policial va rebre un avís que un home estava alternat l’ordre públic al carrer Montblanc, al barri del Pilar. Quan van arribar al lloc dels fets, els agents van observar un individu al mig del carrer amb actitud nerviosa, probablement sota els efectes de drogues o alcohol. Un cop identificat, es va comprovar que tenia pendent una ordre de crida i cerca emesa pel Jutjat Penal 3 de Saragossa, motiu pel qual va ser detingut.Per altra banda, la Guàrdia Urbana ha obert diligència informativa, aquesta matinada, a un noi de 19 anys per un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle sense haver obtingut mai el permís. El presumpte infractor haurà de comparèixer el proper 18 d'octubre per prestar declaració sobre aquests fets.