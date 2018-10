Costa Cruceros portarà un creuer més gran a Tarragona la temporada 2019

Es tracta del Costa Fortuna, que duu a bord 3.470 passatgers, més de mil creueristes més respecte al seu antecessor, el Costa Victoria

Canvis en el recorregut

Primer va ser el Costa neoRiviera, enguany ha estat el Costa Victoria i el 2019 serà el torn del Costa Fortuna. La companyia Costa Cruceros manté la seva aposta per Tarragona i de cara a la pròxima temporada operarà des del port tarragoní amb un creuer més gran. El Costa Fortuna té una capacitat de 3.470 passatgers, cosa que suposa un augment de més de mil creueristes respecte al seu antecessor, el Costa Victoria, que des de l’abril i fins al passat 28 de setembre ha estat navegant pel Mediterrani, tenint com a port base Tarragona.«Creiem que l’elecció de Tarragona ha estat tot un encert», assegurava el nou director general de Costa Cruceros per a Espanya i Portugal, Francesco Muglia, en l’acte de lliurament dels Premis a la Internacionalització de la Cambra de Comerç de Tarragona, en els quals va rebre la Clau d’Or, el màxim distintiu que atorga l’entitat.El màxim responsable de la naviliera italiana a la península Ibèrica destacava que la bona sintonia i la col·laboració público-privada ha estat clau per fer d’aquest un projecte d’èxit. En aquest sentit, afegia que «vam començar aquest viatge junts, unint voluntats entre diferents actors de l’espai públic i privat. Gràcies a l’altíssim compromís professional i personal de cadascun dels integrans d’aquest equip de treball, puc dir que hem obtingut fins i tot millors resultats dels que ens havíem plantejat en el 2017 i el 2018».La mostra més clara d’aquests bons resultats ha estat la substitució del Costa neoRiviera, el primer vaixell amb el qual van operar des de Tarragona, pel Costa Victoria, que té una capacitat per a 2.400, cosa que «ha suposat un increment del 35% de la capacitat», constatava Muglia. I afegia: «I puc dir que aquest creixement continuarà el pròxim any amb la incorporació del Costa Fortuna, un vaixell que ens permetrà elevar el nombre de passatgers fins als 3.470».Pel que fa al Costa Victoria, el passat divendres tancava la seva temporada a Tarragona amb un creuer de 28 dies que recorre el Mediterrani i l’Índic i que té com a destinació final Port Louis (Maurici), i que abans haurà fet parada a Itàlia (Savona, Roma i Calabria), Grècia, Orient Mitjà, Maldives i les Seychelles.El vaixell, però, no serà l’únic que canviarà de cara a la pròxima temporada. I és que també s’han introduït petits canvis en el recorregut d’aquest creuer de vuit dies, que ja no atracarà al port de Savona i que fa el recorregut al revés de com l’ha fet en els dos anys anteriors.Així doncs, el Costa Fortuna sortirà de Tarragona en direcció Palma de Mallorca i posteriorment cap a Eivissa. D’aquí navegarà pel Mediterrani fins a arribar a Costa Smeralda, concretament a la ciutat d’Òlbia (Sardenya), per després enfilar el seu camí cap a Gènova i Marsella, última parada abans de tornar al Port de Tarragona.Si bé el Costa Fortuna serà el creuer principal de la companyia italiana que operarà des de Port de Tarragona el 2019, també hi haurà diverses sortides del Costa neoRiviera que oferirà un altre recorregut pel Mediterrani, en aquesta ocasió de 12 dies. Els passatges d’aquest i del Costa Fortuna ja estan a la venda.