Afectacions de mobilitat pel Concurs de Castells de Tarragona

Les restriccions d'aparcament comencen aquest diumenge i duraran fins diumenge

Actualitzada 04/10/2018 a les 15:05

El XXVII Concurs de Castells, que tindrà lloc el 6 i 7 d'octubre a la Tarraco Arena Plaça (TAP), provocarà afectacions de mobilitat a Tarragona. La Guàrdia Urbana prepara per aquest cap de setmana un ampli dispositiu per facilitar la mobilitat de les jornades principals del Concurs.A partir del dijous per la nit ja no podran aparcar vehicles al tram del carrer Jaume I adjacent a la plaça, ja que en aquell espai s'ubicaran les unitats mòbils de les televions que cobreixen en directe l'esdeveniment.Els preparatius faran que divendres es mantingui el control de l'estacionament i, al matí, talls de circulació al carrer de Jaume I. Divendres a la nit començarà la retirada de vehicles del perímetre de la plaça, als carrers Mallorca, Eïvissa, Alguer i Vidal i Barraquer (en el tram de davant de la Tabacalera). Tant dissabte com diumenge els carrers esmentats es tancaran de forma progressiva segons les necessitats.Paral·lelament també es desplaçaran els contenidors dels carrers dels voltants de la TAP.Els autocars de les colles participants estacionaran, tant dissabte com diumenge, a l'avinguda Vidal i Barraquer. Durant les dues jornades les colles accediran a plaça en cercavila des del Parc de la Tabacalera, el Parc de la Ciutat i la Rambla Nova (tram de la Font del Centenari).