Una de cada cinc persones amb discapacitat viu al món rural

Ahir es va celebrar el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral, a les instal·lacions de l’APPC

Actualitzada 03/10/2018 a les 21:26

Amb motiu del Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral, que es commemora cada 6 d’octubre, ahir es va celebrar a les instal·lacions de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC) Tarragona, La Muntanyeta, una festa amb totes les persones usuàries de l’entitat. Durant l’acte, amenitzat pel Dj Abadia, es va realitzar la lectura del manifest unitari que reclama l’atenció en el món rural com a eina d’inclusió social. Com es reivindica en el manifest, a Catalunya hi viuen més de mig milió de persones amb discapacitat, de les quals, una de cada cinc, ho fa en el món rural. El lloc de residència no pot ser un motiu per no rebre l’atenció corresponent o per no rebre un servei correcte, necessari i específic.Aquesta celebració també ha servit per reivindicar, amb una campanya de sensibilització, la sexualitat, la intimitat i l’afectivitat d’aquest col·lectiu com un dret més per viure una vida plena. Amb el títol No miris a una altra banda, aquesta campanya pretén ampliar el concepte de sexualitat reivindicant que no només es limita a l’erotisme, sinó que també significa intimitat, ja que té a veure amb les necessitats de la vida diària de les persones amb paràlisi cerebral.L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta és una entitat sense ànim de lucre que gestiona una Escola d’Educació Especial, un Centre Ocupacional i una Residència per a persones amb paràlisi cerebral.