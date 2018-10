Un servei gratuït al Joan XXIII permet veure l'evolució, en fotografies, dels nadons hospitalitzats

L'organització 'Dits petits' fa fotografies, voluntàries, a nadons prematurs i als seus pares, i les poden compartir amb la resta de la família

L'Hospital Joan XXIII de Tarragona ofereix, a través de l’organització 'Dits Petits', un servei de fotografia a pares i mares que tenen un fill nounat ingressat a la unitat de neonatologia del centre hospitalari, ja sigui per què el nadó ha nascut prematur o per altres circumstàncies que requereixen la seva hospitalització.Amb aquest servei es pretén que les famílies puguin veure l’evolució dels nadons cada setmana i compartir aquests moments de dubtes amb la resta de la família. Es tracta d’un servei gratuït per a les famílies i, sempre, amb el seu consentiment i amb signatura d’autorització.Les imatges realitzades per 'Dits Petits' es lliuren als pares i mares, posteriorment, a través d’un enllaç de descàrrega telemàtica, que caduca al cap de set dies. Per reservar aquest servei, s’ha de demanar, abans, a la infermera supervisora de la planta de pediatria del Joan XXIII.La feina de 'Dits Petits' està pensada perquè passi desapercebuda i no entorpeixi, en cap moment, la intimitat de les famílies, intentant ser invisibles i captar, en el mínim temps possible, un record que ajudi a veure l’evolució del nounat ingressat fins que rep l’alta.