Tot a punt per la 2a edició de l'Oktoberfest de Tarragona

L’esdeveniment, on s’hi podran trobar diverses varietats de cervesa, es tornarà a celebrar a la Tarraco Arena Plaça (TAP) els dies 31 d’octubre, 1, 2,3, 8, 9 i 10 de novembre

Actualitzada 03/10/2018 a les 11:23

La festa de la cervesa més coneguda, l’Oktoberfest, torna a la ciutat de Tarragona. La Tarraco Arena Plaça (TAP) serà de nou l’escenari d’aquest esdeveniment, que tindrà lloc els dies 31 d’octubre i 1, 2, 3, 8, 9 i 10 de novembre. S’hi podran trobar diverses varietats de cervesa que es combinarà amb gastronomia, tallers, concursos i música. L’entrada serà gratuïta.L’acte és obert a tots els públics, ja que hi haurà activitats per totes les edats. Els adults podran degustar diverses varietats de cervesa, així com participar en concursos d’aixecament de gerres i de menjar frankfurts o servir cervesa amb tirador.També hi haurà activitats disponibles per als més petits.Per altra banda, els assistents també podran gaudir d’especialitats alemanyes de menjar tals com frankfurt, bratwurst, amanida kartoffel o bretzels. Tot estarà amenitzat amb actuacions musicals.