Tarragona vol tenir un Centre d'Alt Rendiment esportiu a l'Anella Mediterrània

L’Ajuntament també pretén albergar oficines de l’INEF, aprofitant, així, el llegat dels Jocs

Actualitzada 02/10/2018 a les 21:28

Ple extraordinari sobre els Jocs

Tarragona aspira a ser una seu d’un Centre d’Alt Rendiment (CAR) per a esportistes d’elit. L’alcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros va assegurar ahir en una entrevista a Tarragona Ràdio que el consistori ja ha traslladat aquesta voluntat a la Generalitat de Catalunya.La ciutat també pretén obrir dependències d’estudis esportius de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEF). El Govern municipal pretén aprofitar el llegat dels potents equipaments que han deixat els Jocs Mediterranis, com la piscina olímpica de 50 metres i el Pavelló d’Esports de l’Anella Mediterrània, per convertir Tarragona en un dels grans destins del turisme esportiu. L’equip municipal s’ha posat en contacte amb el Patronat de Turisme de la Diputació per analitzar quin tipus de visitant relacionat amb l’esport interessa portar a Tarragona. A partir d’aquí s’encarregarà un informe sobre possibles cites que es poden celebrar a la ciutat per situar-la en primera línia d’aquest model turístic.El Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània seria un dels equipaments clau per a celebrar aquestes trobades esportives de rellevància. L’alcalde veu amb bons ulls una cessió de l’espai de la Generalitat a l’Ajuntament. Té clar, però, que el govern català hauria d’acabar de fer les inversions pendents, com les obres del terra, i garantir-ne el manteniment posterior. El Patronat Municipal d’Esports gestiona totes les instal·lacions de l’Anella Mediterrània, excepte el Palau d’Esports, en mans de la Generalitat.El futur dels equipaments dels Jocs Mediterranis és un debat constant entre l’oposició i el consistori. Algunes de les incògnites que encara estan a l’aire són l’ús que se’n farà d’aquests recintes i si es gestionarà de manera pública o privada. Precisament, aquest divendres l’Ajuntament celebrarà un ple monogràfic per analitzar l’organització, la gestió i l’impacte que ha tingut la competició en la ciutadania. PDeCAT, Esquerra, CUP i Iniciativa van registrar la setmana passada la petició d’aquest ple, obligant, així, a l’alcalde a convocar-lo en un termini màxim de 15 dies hàbils. Entre d’altres temes, els grups volen saber si hi ha un pla de gestió sobre els equipaments i el criteri de repartiment de les entrades, així com la seva venda.