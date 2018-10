La policia es mostra incapaç d'aturar l'onada de cotxes a Tarragona

Durant tot el mes d’agost, la xifra de denúncies pel mateix motiu va ser de 257, amb què ha descendit sensiblement

Actualitzada 02/10/2018 a les 20:26

Com actuen

Sembla que no hagi de ser notícia a Tarragona llevar-se amb una gran quantitat de cotxes amb els vidres trencats. Actes de vandalisme que s’estan repetint durant els darrers mesos però que sembla, per les xifres oferides per la Guàrdia Urbana de Tarragona, que han minvat últimament.Segons aquestes mateixes xifres, de l’1 al 23 de setembre la Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos d’Esquadra han rebut un total de 57 denúncies per robatoris en força a vehicles. Aquesta circumstància no significa que tots aquests robatoris estan relacionats amb la persona o les persones que es dediquen a trencar un vidre dels cotxes per robar-los el que hi ha a l’interior. Però les dades són clares: a Tarragona, el vandalisme d’aquest tipus és un problema greu.Tot i això, hi ha una xifra que convida a l’optimisme, ja que la mateixa Guàrdia Urbana ha explicat a aquest mitjà que durant tot el mes d’agost van ser un total de 257 denúncies les que es van registrar pel mateix motiu. Ara bé, hi ha diversos condicionants que poden no conduir a l’optimisme total. Per exemple, que el fet que no hi hagi hagut denúncies sobre robatoris en vehicles no significa que no s’hagin produït, ja que no està assegurat al cent per cent que tothom qui pateix una circumstància com aquesta acudeixi a la policia. Una altra és que no ha finalitzat el mes de setembre i que, d’aquesta manera, la xifra es podria incrementar. El fet, però, és que els números, de moment, indiquen un descens del vandalisme per aquest motiu.Centrant-nos en els fets vandàlics que s’han repetit darrerament a la ciutat, aquests han deixat de centralitzar-se a la zona de Torres Jordi i el Barri del Port i han passat a estendre’s a altres punts de la ciutat. La Guàrdia Urbana no està en condicions d’assegurar que es tracti de la mateixa persona o de les mateixes persones les que, en els darrers dies, han protagonitzat una altra trencadissa en vehicles. Concretament, tal com va explicar aquest diari en la seva edició d’ahir, s’ha estès als carrers Enric d’Ossó, Doctor Zamenhoff i a la Rambla Nova. A Torres Jordi i el Barri del Port no era estrany fins fa poques setmanes llevar-se i comprovar com una vintena de cotxes havien estat objecte d’actes vandàlics.Parlant d’aquests casos, el modus operandi és molt senzill: l’individu o individus trenca el vidre petit que hi ha més a prop del maleter, o sigui, el vidre que està al costat del darrere del vehicle. Una vegada ho ha fet, pot accedir al mateix maleter i buscar si hi ha algun objecte de valor que es pugui emportar. Ara, a més, els autors dels robatoris també trenquen el vidre del davant, també el petit, i d’aquesta manera sostrauen els objectes que hi ha a la vista o els que estan guardats a la guantera. Actualment, la Guàrdia Urbana i els Mossos estan treballant per poder enxampar a aquests individus, els que han robat darrerament a les tres vies esmentades. De moment, no han aconseguit enxampar als infractors, els quals actuarien habitualment de nit i, sobretot, durant els caps de setmana.