«Tarragona hauria de tenir una estàtua del metge que va curar l'emperador August»

Aquest dimecres a les 18.30h el doctor Fontanet impartirà la conferència ‘Antonius Musa, el metge que va guarir l’emperador August a Tarraco’

Actualitzada 02/10/2018 a les 21:00

—Era un metge, amb tota probabilitat d’origen grec, que va arribar a Roma com a esclau i va obtenir la condició d’esclau alliberat. Pensem que s’havia format a l’escola de medicina d’Asclepíades, on es treballava a partir de l’origen de les malalties.—No n’he trobat cap referència, però en la meva opinió hi ha dues possibilitats. La primera, que hi arribés com tants altres, perquè Tarraco tenia un gran atractiu per als romans. Hauria estat treballant aquí, i August en va demanar els serveis. No s’entendria que l’emperador hagués confiat en un desconegut. La segona teoria és que Musa ja era conegut per August abans de ser emperador, i per això va venir a Tarraco.—August marxa cap a Tarraco l’hivern de l’any 27 aC. Arriba amb la intenció de sotmetre els càntabres i els àsturs, i d’aquesta manera aconseguir el control total de tota la península hispana, i per això de seguida se’n va cap allà. L’emperador era una persona malaltissa, patia d’artritis, tenia dolències al fetge, als pulmons… Tot i que va arribar a viure fins als 77 anys! Amb l’ambient de guerra va emmalaltir, i es trobava que els metges de les legions eren especialistes en medicina de guerra, realitzaven amputacions, cosien ferides, però no eren metges de medicina general. Probablement el viatge de tornada a Tarraco devia ser infernal, i va arribar a la ciutat en unes condicions pèssimes. En aquesta època August comença a escriure les seves memòries i a pensar en qui serà el seu successor.—Quan es posa a les seves mans, Musa fa tot el contrari del que llavors es feia. Va aplicar el que havia après a l’escola d’Asclepíades: les malalties les provoquen unes partícules que entren al cos a través de l’aire, el menjar, o la pell. Llavors, el que calia era procurar un ambient sanejat, cuidar el cos i alimentar-se amb menjar fresc, verdures. Plini el Vell, referint-se al tractament que Musa va aplicar a August, ho va resumir molt bé: «Un enciam va guarir l’emperador».—Sí. Podem pensar que un ambient com el de casa, amb un metge empàtic, un clima benigne i unes notícies de la guerra que arribaven filtrades, van fer que August recuperés el seu estat general de sempre. És a dir, la seva mala salut [riu].—Sí. Se’l va emportar de tornada a Roma, li va concedir l’anell d’or i el va alliberar del pagament d’impostos. Gràcies a Musa, es va dignificar la professió de metge. A més, també va fer erigir una estàtua, a imatge de la d’Esculapi, i la va col·locar al seu costat, a l’illa de Tiberina.—Sí, amb motiu del 120 aniversari del Col·legi, volem oferir a Tarragona la possibilitat de tenir una estàtua dedicada a Antoni Musa a imatge de la que hi ha a Roma. Pensem que la seva intervenció va ser un fet prou important, i va passar aquí mateix, fa 2.000 anys. De moment estem en contacte amb l’Ajuntament, i ja n’hem encarregat una, de 30 centímetres, per tenir-la al COMT.—A la placeta que hi ha al començament del Passeig Arqueològic, davant del Portal del Roser. Així els milers de turistes que venen cada any a Tarragona podrien conèixer la seva història, i després anar a veure l’estàtua d’August.