Les Festes del Roser arrenquen amb el pregó de la locutora Sílvia Garcia

Merceria i altres carrers de la Part Alta s’omplen d’activitats lúdiques fins al pròxim diumenge

Actualitzada 02/10/2018 a les 21:19

Merceria, la Baixada del Patriarca les places de les Cols i Fòrum i altres carrers del voltant van iniciar ahir a la tarda una nova edició de les Festes del Roser, que s’allargaran fins al pròxim diumenge. La sala d’actes del Museu d’Art Modern es va quedar petita per seguir el pregó d’inici de les festes que va córrer a càrrec de la periodista Sílvia Garcia, qui amb la seva simpatia va parlar d’experiències que ha viscut a la Part Alta. Garcia, vinculada al món cultural i associatiu de la ciutat, exerceix un periodisme directe des dels micròfons de Tarragona Ràdio, emissora a la qual es va incorporar l’any 1986. Les festes finalitzaran el diumenge, coincidint amb el dia de la Mare de Déu del Roser. Precisament, el diumenge, a les 11.30 hores, tindrà lloc una pro, en la qual, el penó serà portat per Sílvia Garcia i la bandera per Manel Rovira. El seguici començarà a la Catedral.Les activitats culturals i d’oci començaran avui, dimecres, amb una proposta gastronòmica. A les 18 hores, a la plaça del Fòrum, donarà inici els concursos d’allioli, truites i cretes, en els que podran participar adults i nens.Per demà, dijous, s’ha programat una ruta nocturna pels llocs històrics de la Part Alta, que s’iniciarà a les 20 hores, i l’objectiu de la qual és descobrir indrets màgics del barri més antic de Tarragona. També avui, a partir de les 21 hores, la plaça del Fòrum i el carrer Merceria viuran un concert de música cubana. El cap de setmana estarà ple d’activitats i finalitzarà el diumenge, a les 21 hores, amb un concert d’havaneres.