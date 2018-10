La Tardor Literària 2018 s'iniciarà aquest dijous i s'allargarà fins al gener

La Casa de les Lletres i 24 entitats i organismes de la ciutat organitzen 65 activitats al voltant de la creació literària i la lectura

Actualitzada 03/10/2018 a les 11:57

Cicles Premi Pin i Soler de novel·la i Veus de Poeta

Presència dels escriptors locals

La Tardor Literària, coordinada per la Casa de les Lletres, torna enguany demà 4 d’octubre i s’allargarà fins el 27 de gener. Durant aquests mesos s’oferiran 65 activitats al voltant de la creació literària i la lectura amb l’objectiu de preservar el patrimoni literària, donar suport a la creació literària i fomentar la lectura. Les activitats programades són el fruit del treball i l’esforç de 24 entitats i organismes, a més de moltes altres que hi han col·laborat cedint locals o amb altres elements logístics. Es podrà gaudir de recitals, excursions, exposicions o presentacions de noves obres.Un dels apartats destacats del programa és el de les celebracions. Continuen les activitats dedicades a les escriptores Montserrat Abelló i Maria Aurèlia Capmany, l’escriptor Manuel de Pedrolo, el folklorista Aureli Capmany i el filòleg Pompeu Fabra. Cal destacar la Jornada dedicada als Capmany, pare i filla, que organitza la Càtedra Josep A. Baixeras, de la URV, que tindrà lloc el proper 17 d’octubre, i diversos actes al voltant de la figura de Pompeu Fabra, com el V Col·loqui Internacional titulat La lingüística de Pompeu Fabra, organitzat pel departament de Filologia Catalana de la URV.Junt als actes acadèmics, Fabra dona peu a representacions teatrals, excursions i actes divulgatius. També en el cas de Maria Aurèlia Capmany, junt als actes acadèmics hi ha representacions teatrals, cançons, una ruta literària i clubs de lectura. Destaca la representació de Carola, basada en la seva novel·la Feliçment jo soc una dona, a càrrec d’Anna Güell i amb la presència de la comissària de l’Any M. A. Capmany, Marta Nadal, a la Biblioteca Pública de Tarragona. Dels actes que es dedicaran a Pedrolo també cal remarcar el col·loqui entre la comissària de l’any que li és dedicat, Anna M. Villalonga, i la filla de l’escriptor, Adelais Pedrolo.L’exposició dedicada a Maria Aurèlia Capmany es podrà veure a la Biblioteca del Campus Catalunya de la URV, a la Biblioteca Municipal de Torreforta i al Centre de Normalització Lingüística de Tarragona. Fora de Tarragona, es podrà veure a Barcelona, Arenys de Mar, Badalona, Cornellà i Terrassa.La Casa de les Lletres i la Biblioteca Pública de Tarragona ha encetat el cicle dedicat a la promoció del Premi Pin i Soler de novel·la, amb la col·laboració de l’APELLC i l’Escola de Lletres. Aquest continuarà durant la tardor, amb dues novel·les escollides. D’una banda, la guanyadora de la darrera edició, L’observador de núvols, de Marc Capdevila, i d’altra banda el guanyador de 1995, Jordi Cervera, amb l’obra Dibuixos obscens.Per altra banda, s’inclou una nova sessió del cicle Veus de Poeta, dedicada a destacar un poeta amb una llarga trajectòria. Aquesta tardor es repassarà la trajectòria del poeta vallenc Gabriel Guasch, que, entre altres mèrits, va guanyar el premi Comas i Maduell de Poesia 1999.També es presentarà una gran quantitat de llibres de creació literària d’autors locals, a més a més de la novel·la guanyadora del premi Pin i Soler, que ja va ser presentada, i del recull de relats del Premi Tinet, que es presentarà el proper 20 de novembre. Aquesta tardor hi haurà les novetats de Carme Andrade, Tecla Martorell, Juan Carlos Elijas, Mayelen Fouler, Francesc Valls, Coia Valls, Jaume Palau, com també el quart volum de les obres completes de Josep Anton Baixeras, dedicat al teatre, i un volum col·lectiu de l’editorial tarragonina dedicada al llibre infantil i juvenil Piscina, un petit oceà.El col·lectiu Escriptors del Camp de Tarragona (ESCAT) farà balanç de l’any literari de Sant Jordi el proper 13 de novembre a la Biblioteca Pública de Tarragona. D’altra banda, també es durà a terme el cicle Instants de teatre, organitzat per la Companyia TeclaSmit, que consisteix en 8 sessions consistents en la representació d’escenes significatives de les obres seleccionades, tant de teatre com de narrativa.