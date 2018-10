Entra al domicili d'una parella i dona un cop de puny al noi i amenaça amb un ganivet a la noia

Les víctimes van poder marxar corrents i van avisar a la policia, que en arribar a l’habitatge es van trobar la casa regirada i van poder detenir l’autor

La Guàrdia Urbana ha detingut, la matinada d’aquest dimecres, un home de 21 anys com a presumpte autor dels delictes d’amenaces, violació de domicili i lesions. El jove va entrar en un habitatge de Bonavista i va agredir tot donant un cop de puny al noi que hi viu, mentre va amenaçar la noia amb un ganivet de cuina. Les víctimes van poder escapar-se i avisar als agents, els quals van aconseguir detenir l’autor dels fets.Tot ha succeït cap a la 1 de la matinada al barri de Bonavista, quan un noi i una noia visiblement nerviosos es van apropar a parlar amb els agents que es trobaven identificant persones al pàrquing públic de la zona. Els joves van explicar que acabaven de ser agredits al seu propi domicili per un altre individu, que hauria donat cops de puny al noi i hauria amenaçat la noia amb un ganivet de cuina, moment en què van poder marxar corrents.Els agents van acostar-se ràpidament al domicili i van veure com un home amb una gorra, identificat pels joves com l'autor dels fets, sortia per un finestral de la comunitat. Els agents van retenir l'individu i, paral·lelament, van comprovar que a l'interior del domicili, malgrat no trobar-se el ganivet, hi havia evidències d'haver-s'hi produït una baralla, amb diversos vidres trencats al terra i la casa girada. El noi va quedar detingut pels delictes d’amenaces, violació de domicili i lesions.