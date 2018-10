Els vídeos motivadors de les colles pel Concurs de Castells de Tarragona

El proper cap de setmana les colles mostraran el treball fet durant la temporada

Actualitzada 03/10/2018 a les 19:36

Els castells seran els protagonistes d'aquest cap de setmana a Tarragona. El 6 i 7 d'octubre tindrà lloc una nova edició del Concurs de Castells de Tarragona a la Tarraco Arena Plaça.Durant la jornada de dissabte 18 colles participaran, mentre que en la de diumenge ho faran 12 colles. Aquestes ompliran la plaça, en dues jornades que prometen molt i on les colles mostraran el treball fet durant la temporada.Per aquest gran moment, algunes de les colles han realitzat un vídeo motivador destinat als seus integrants. La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha optat per apel·lar als moments viscuts durant les edicions anteriors del Concurs, amb grans actuacions i d'altres més modestes. Sota el títol 'El Concurs de les nostres vides', la Jove fa un discurs com el que pronuncien els entrenadors abans d'un gran partit, per a les grans cites, com és el Concurs de Castells.La Colla Vella dels Xiquets de Valls, per la seva banda, ha optat per repasar els seus millors castells en les diverses diades. Sota el lema 'El moment és ara', els de la camisa rosada han apel·lat a seguir lluitant i a fer una gran actuació el proper 7 d'octubre.Finalment, el vídeo de la Colla Joves Xiquets de Valls fa referència al sentiment de la por i que aquesta és només una elecció. El discurs dels de la camisa vermella vol que recordin «qui som» i que les coses són impossibles fins que algú les fa.