El PP prioritza un pàrquing a Torroja abans que al passeig de Sant Antoni, com proposa Ballesteros

L’AMT vol baixar la tarifa diària de 5,50 a 4 euros i habilitar mil places en aparcaments dissuasius abans que acabi el primer trimestre del 2019

Actualitzada 02/10/2018 a les 20:54

El president de l’empresa Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT), el regidor del Partit Popular Josep Acero, prioritza la construcció d’un aparcament on actualment hi ha el dipòsit de vehicles, a la confluència del camí del cementiri amb Torroja i Maria Cristina. Per altra banda, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va anunciar ahir que l’equip de govern vol recuperar un vell projecte per edificar un pàrquing soterrat al passeig de Sant Antoni, tot i que Acero va matisar a Diari Més que aquesta opció és «a llarg termini».L’objectiu que persegueix l’Ajuntament de fa temps és la construcció d’un aparcament fora muralles que doni servei, en primera instància, als veïns de la Part Alta. Aquesta infraestructura es considera necessària per poder ampliar les zones de vianants del Casc Antic. Acero, prefereix fer efectiu el pàrquing del dipòsit de vehicles, a més d’optar per abaratir el preu dels aparcaments municipals que gestiona l’AMT i de la creació de nous pàrquings dissuasius.En declaracions a Tarragona Ràdio, Ballesteros va expressar ahir la voluntat del govern municipal d’insistir en la construcció d’un aparcament soterrat al passeig de Sant Antoni, projecte que l’Ajuntament ja va intentar tirar endavant fa uns anys sense èxit. El projecte va sortir a concurs, però es va haver de desestimar després que quedés desert. L’alcalde va manifestar que el futur pàrquing de la Part Alta ha d’estar localitzat al passeig de Sant Antoni i que es farà un nou concurs.Anys abans de sorgir el projecte de construir un aparcament soterrat al passeig de Sant Antoni, es va fer un intent per edificar-lo en un solar existent entre el citat passeig i el carrer Huyà. Diverses circumstàncies ho van impedir, com no arribar a un acord amb el propietari d’un solar. L’alcalde no va descartar que sigui l’empresa Aparcaments Municipals de Tarragona.Per la seva banda, Acero va assegurar que, des de l’AMT, «treballem per dotar a la ciutat d’un aparcament on hi ha el dipòsit de vehicles, de més de 300 places, i acabar de definir el pla de pàrquings dissuasius». El president de l’empresa municipal va mostrar el seu convenciment que «en el primer trimestre del 2019 podrem tenir més d’un miler de places en els aparcaments dissuasius que hi haurà a la carretera de València, entorn del cementiri –triplicant les actuals– i en espais del passeig de la Independència ocupats actualment per naus industrials, al preu d’un euro al dia».Acero, va recalcar que l’AMT «també està treballant per reduir el preu» dels pàrquings que depenen de l’empresa municipal, amb l’objectiu «d’omplir-los». El projecte més imminent en el qual treballa l’empresa municipal és rebaixar la tarifa diària dels 5,50 euros que costa actualment, a només 4 euros.