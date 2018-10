Detinguda una dona per vendre heroïna en un pis de Torreforta

Agents de paisà van comprovar com la dona va proporcionar droga a fins a cinc compradors en pocs minuts

Una dona de 32 anys va ser detinguda, ahir dimarts 2 d’octubre, com a presumpte autora d’un delicte contra la salut pública. Agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona, vestits de paisà, van observar com aquesta persona proporcionava heroïna a fins a quatre persones en un pis de Torreforta, motiu pel qual va quedar arrestada.El dispositiu de la Guàrdia Urbana va tenir lloc ahir dimarts 2 d’octubre arran de la sospita que en una escala del carrer Riu Montsant del barri de Torreforta de Tarragona hi tenia lloc venda de droga. Els agents van poder comprovar com una dona lliurava una bossa de color blanc a un home a canvi de diners. Feta la pertinent identificació i escorcoll del comprador, els agents van comprovar posteriorment que la bossa molt probablement contenia heroïna. La mateixa operació es va repetir en els següents minuts en quatre casos més, en què els compradors eren homes.Una hora més tard, la dona va sortir del lloc dels fets en un vehicle acompanyada d'un altre home, fins que va ser interceptada pels agents. La dona va ser detinguda i va lliurar diners per valor de 257 euros.