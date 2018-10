Una teula amb una inscripció, nova peça de 'Quan els objectes parlen'

Es presentarà el dimecres 3 d’octubre a les 6 de la tarda a la Casa Castellarnau

Una teula amb una inscripció històrica serà la peça del mes d'octubre de la proposta divulgativa del Museu d’Història ‘Quan els objectes parlen’. La peça estarà exposada al públic al pati de la Casa Castellarnau i, com cada primer dimecres de mes, demà a les 6 de la tarda un tècnic de Patrimoni Històric en farà la presentació pública on posarà en context la peça, el seu moment històric, la seva troballa, significat i totes aquelles característiques que posen en relleu el seu valor històric.La teula que s’exposarà és coneguda pel terme tortuga, que identifica cadascuna de les teules que es disposen a l'extrem de la teulada de manera que formen una canal per conduir l'aigua de pluja. La curiositat d'aquesta peça és que presenta una inscripció: «Espartero Duque de/ la Victoria, y defensor/ de la libertad española/ conta (sic) los malditos Carlistas/ que llamaban puta a la/ Reyna madre Cristina/ año de 1838».El Museu d’Història impulsa aquesta iniciativa per donar a conèixer el patrimoni, ‘Quan els objectes parlen: la peça del mes’. Mensualment, al pati de la Casa Castellarnau s’exposa un objecte de la col·lecció municipal en una vitrina, juntament amb un cartell que explica la seva singularitat, i que és visible des del carrer.