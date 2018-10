Tarragona i la Coordinadora de Colles signen el conveni que blinda els drets audiovisuals del Concurs de Castells

Compte enrere per a la gran cita castellera que tindrà lloc aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça

Actualitzada 02/10/2018 a les 12:52

L'Ajuntament de Tarragona i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) han signat aquest dimarts al matí el conveni de col·laboració que, entre altres aspectes, estableix que les dues institucions vetllaran conjuntament pels drets audiovisuals de les colles i la correcta utilització de la imatge dels castells i els seus valors. Aquesta col·laboració ja es venia fent des del 2010, si bé és el primer cop que es formalitza a través d'un conveni. A quatre dies per a la gran cita castellera, i després de l'èxit del concurset de Torredembarra d'aquest cap de setmana com a tret de sortida del certamen, l'Ajuntament de Tarragona en té molt bones perspectives. La Tarraco Arena Plaça s'omplirà amb 12.000 persones en el seu moment més àlgid, diumenge, quan competiran les dotze millors colles del panorama casteller. «Tenim moltes ganes de bons castells», ha afirmat la tinent d'alcalde de Cultura, Begoña Floria. En les 26 edicions de concurs, mai s'hi ha estrenat un castell inèdit. L'inèdit 3 de 9 sense folre podria trencar aquesta dinàmica i en aquesta edició, torna a ser un repte.És un castell que no s'ha coronat mai, però sí s'ha provat. De fet, la Colla Vella dels Xiquets de Valls va provar-lo en l'edició del concurs del 2016, en un frec a frec amb els Castellers de Vilafranca, però la construcció va quedar en intent i la victòria va ser pels verds, campions en vuit edicions consecutives -i onze en total.Un dels objectius principals del conveni signat aquest dimarts és enfortir, potenciar i promocionar el concurs, posant en valor la seva excepcionalitat, i el món casteller. «No em canso d'insistir que és l'esdeveniment de cultura tradicional catalana de més projecció mundial», ha dit Floria. «Esperem que sigui un èxit absolut», ha afegit.Per la seva banda, la presidenta de la CCCC, Inés Solé, ha destacat que el conveni és clau per a «seduir» patrocinadors i també per potenciar el paper de la coordinadora com a «gestora i galant» dels drets audiovisuals de les colles. «La suma d'esforços és una de les millors vies i formes per contribuir al món casteller i al concurs de castells», ha conclòs.