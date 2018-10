Tarraco, a vista d'ocell gràcies a un grup d'investigadors de la Rovira i Virgili

El projecte ‘Tarraco 360’ recull el treball científic d’investigadors i arquitectes de la URV i mostra en 3D l’aspecte que tenia la ciutat fa 2.000 anys

Fa 2.000 anys el Circ Romà de Tarraco, de 350 metres de llarg per 100 d’ample, ocupava l’espai on avui s’assenta la plaça de la Font. Uns metres amunt, el Fòrum Provincial, un dels més grans de tot l’Imperi romà i, des d’on s’exaltaven els dirigents de la província de la Tarraconensis, es desplegava majestuosament al nucli de la Part Alta. Finalment, al punt més elevat de la ciutat, els romans rendien culte als seus deus al Temple d’August, on actualment descansa la catedral gòtica de la ciutat. Des de fa dècades, veïns i turistes poden visitar les runes i les petites restes que encara conviuen entre els tarragonins. No obstant això, resulta complicat fer-se una idea de com era l’aspecte global de Tarraco, amb excepció de l’amfiteatre que conserva gran part de la seva estructura.Des del passat 27 de setembre, el projecte Tarraco 360 permet veure a vista d’ocell la superfície de la ciutat. El projecte, disponible a la pàgina web www.tarraco360.com és el resultat d’anys de treball del grup de recerca SETOPANT (Seminari de Topografia Antiga), un equip format per investigadors, professors i arquitectes de la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC).Des d’un ordinador, tauleta i també un telèfon mòbil, el visitant pot explorar i conèixer l’aspecte de la ciutat, que 2.000 anys enrere ocupava la meitat de la superfície actual. Un mapa en 3D dibuixa clarament el perímetre de l’antiga ciutat i mostra les conegudes com les tres terrasses de la ciutat (Temple d’August, Fòrum Provincial i Circ). El catedràtic d’Arqueologia de la URV, Joaquín Ruiz de Arbulo, explica que el circ està sencer, però es troba dins dels edificis. Aquest projecte web, realitzat amb la col·laboració de la Fundació Privada Mútua Catalana, permet veure la dimensió total del circ en el context actual de Tarragona. «La ciutat es una ceba. El que fem es anar traient les capes a la ceba per entendre com s’ha format la ciutat», descrivia aquest investigador ahir a aquest diari. Arbulo lidera el grup de recerca SETOPANT, que s’encarrega de «l’anàlisi arqueològic, urbanístic, històric i cultural de l’ antiga Tarraco», una ciutat que sorgeix arran de l’arribada dels exèrcits romans a la Península Ibèrica el 218 aC, en el marc de la confrontació bèl·lica entre romans i cartaginesos, l’anomenada Segona Guerra Púnica. La ciutat creixeria durant el segle II i I aC fins a convertir-se, juntament amb Cartago Nova, en la ciutat més important de la península ibèrica. Durant els anys 26 i 25 aC la ciutat arribaria a ser la capital del món romà, ja que a la ciutat hi va viure temporalment l’emperador August.L’eina Tarraco 360 té la funció de divulgar el resultat d’anys de treball del grup d’estudi d’Arbulo. «Nosaltres parlem del triangle de la conservació. La investigació i la conservació no tindrien sentit sense la socialització, que la gent pugui gaudir el nostre treball», afirma Arbulo. Gràcies a aquesta eina, qualsevol persona amb accés a Internet pot fer un recorregut virtual i visitar els monuments que són Patrimoni de la Humanitat. El projecte recorda que les muralles de Tarragona són les millor conservades de l’època romana de la península Ibèrica. Els monuments que ja es poden consultar en 3D són el teatre, el fòrum de la colònia, Centcelles, l’arc de Berà, la torre dels Escipions i la ciutat romana. L’aplicació permet veure fotografies ampliades de les diverses parts que configuren el mosaic que hi ha al sostre de la vil·la de Centcelles, amb l’explicació científica corresponent dels passatges que es narren, o com era en el seu origen l’arc de Berà.El visitant pot recórrer en 3D tot el teatre, encara que només es conservi una part de les cinc primeres grades i la part on se situava l’orquestra.