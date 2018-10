Mig centenar de persones protesten per «la violència policial» davant la Delegació del Govern de Tarragona

Els Mossos d'Esquadra han barrat el pas al carrer Sant Francesc amb tanques i han desplegat diverses unitats de l’ARRO

Els Mossos d’Esquadra han blindat aquest dimarts a la tarda la Delegació del Govern a Tarragona davant la convocatòria d’una concentració de l’esquerra independentista. La policia ha barrat el pas al carrer Sant Francesc amb tanques i hi ha desplegat diverses unitats de l’ARRO. La protesta, que ha aplegat mig centenar de persones, ha denunciat la «violència policial» dels darrers dies. Durant l’acció s’han enganxat nombrosos cartells reivindicatius i s’ha desplegat una pancarta amb el lema ‘Aturem la repressió’. També s’hi ha llegit un parlament on s’ha exigit la dimissió «en bloc» del Govern, a qui s’ha acusat de «no respectar la voluntat de la gent». La concentració s’ha dissolt al cap de mitja hora sense incidents.La protesta ha començat cap a les set de la tarda, però no s’ha pogut fer davant la Delegació del Govern tal com volien els organitzadors, sinó fora del cordó policial. Un membre d’Endavant-OSAN, Santi Fortuny, ha titllat de «descabellat» el desplegament d’agents, però ha posat en valor que aquest era un acte important per mostrar que «una part de l’independentisme» no està d’acord amb les actuacions dels Mossos d’Esquadra.Durant la lectura del manifest, els convocants han criticat la «violència policial» de dissabte passat i d’aquest dilluns, i el llançament de projectils de foam «que haurien d’estar prohibits». En aquest sentit, han demanat la dimissió del conseller d’Interior, Miquel Buch. Els manifestants també han exigit als polítics que s’apartin «si no poden complir» amb la voluntat que els ciutadans van expressar l’1-O.