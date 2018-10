La Urbana busca un 4x4 blanc que va matar un gos i va ferir una nena de 13 anys

Els fets van tenir lloc el dijous passat, cap a les 21 hores, a la cruïlla entre els carrers Reial i Rebolledo de Tarragona

Actualitzada 02/10/2018 a les 18:44

Un gos va ser atropellat el passat dijous 27 de setembre a la cruïlla entre el carrer Reial i Rebolledo de Tarragona. Els fets es van produir entre les nou i les deu de la nit, quan un 4x4 blanc va atropellar un can i va ferir a la nena que el portava lligat, mentre creuaven un pas de zebra. La menor de 13 anys va resultar ferida lleu com a conseqüència de l'estirada de la corretja del gos, el qual va morir. El conductor es va donar a la fuga sense auxiliar a la nena i a l'animal, segons ha explicat un familiar de la menor a les xarxes socials. Per aquest motiu, ha fet una crida a la ciutadania per si algú va presenciar l'accident i pot aportar més dades.La Guàrdia Urbana ha obert una investigació per tal de localitzar el conductor i esclarir els fets. Els agents estan revisant les càmeres de seguretat dels establiments de la Part Baixa per tal d'esbrinar la matrícula del vehicle implicat i trobar així l'autor dels fets.