La Coordinadora Felina de Tarragona demana una furgoneta per traslladar els gats

Les entitats Rodagat i Gatuninos Torreforta també han fet les seves peticions en una web de voluntaris on les associacions poden fer demandes que poden cobrir particulars o empreses

Actualitzada 02/10/2018 a les 10:58

La Coordinadora Felina de Tarragona demana una furgoneta per tal de poder traslladar els gats i els materials per realitzazr la gestió ètica de les colònies felines. La demanda es fa a través de la web de voluntaris guanyem-hi tots, un portal on les associacions fan les seves peticions i els particulars o empresaris que ho desitgin poden cobrir-les a través de donacions d'objectes que potser ja no utilitzen o necessiten.Aquesta entitat, però, no és l'única tarragonina que ha registrat la seva demanda en aquesta plataforma, ja que també ho han fet Gatuninos Torreforta i Rodagat. La primera demana un telèfon mòbil per poder gestionar les adopcions dels gats petits que recullen al carrer. La segona, de Roda de Berà, necessita una bicicleta per una voluntària que ha de desplaçar-se caminant pel municipi per tal de gestionar les colònies de gats.Totes les demandes es poden consultar en aquest enllaç.