El ple municipal debatrà el cas Inipro en una sessió convocada per divendres

Viñuales, portaveu de Cs, diu que «la millor forma de fer oposició és obligar a l’alcalde a donar explicacions públiques davant la ciutadania»

Actualitzada 01/10/2018 a les 21:02

L’estat de la qüestió

L’Ajuntament de Tarragona celebrarà el pròxim divendres, a les 8 hores, un ple extraordinari per abordar el cas Inipro, en el qual estan implicats diferents representants del consistori tarragoní, entre ells l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros i la portaveu del govern municipal Begoña Floria. El portaveu del grup Ciutadans, Rubén Viñuales, s’ha felicitat pel fet d’obligar a convocar un ple amb un únic punt en l’ordre del dia, que respon al text «situació processal i política de l’alcalde en relació al cas Inipro».Viñuales va assegurar ahir que «la millor forma de fer oposició és obligar a l’alcalde a donar explicacions públiques davant la ciutadania, tal com hem fet des de Ciutadans». El portaveu d’aquesta formació va declarar que «l’alcalde haurà de respondre públicament a les preguntes dels representants de la ciutadania en un ple». En aquest sentit, Viñuales va dir que «la labor d’oposició ha d’exercir-se de forma útil i no solament a força de titulars o declaracions inútils».Per altra banda, Viñuales va apel·lar a «la lleialtat institucional de l’alcalde amb els ciutadans» i va afegir que «ha d’estar preparat per respondre a totes i cadascuna de les preguntes dels grups municipals».En aquest context, Viñuales va explicar que «la convocatòria d’aquest ple és una victòria més de Ciutadans en la seva labor d’oposició», donat que «també hem forçat la constitució d’una comissió de seguiment dels Jocs Mediterranis, inversions als barris i en la connexió de la ciutat».El passat 12 de setembre, el jutge que portava el cas va fer entrega a les defenses de la interlocutòria, la qual manté les acusacions contra l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) i catorze persones més -entre les quals l’actual regidora Begoña Floria i l’exregidora Victòria Pelegrín- pel cas Inipro. Després de tancar la instrucció, el jutge considera que l’alcalde podria haver incorregut en delictes de malversació, prevaricació, suborn, alteració de preus en concurs públics, falsedat documental, tràfic d’influències, frau i abús en l’exercici de la funció pública. Ballesteros sempre s’ha declarat innocent i ha dit que es demostrarà quan arribi el moment.Pocs dies després que el jutge del cas fes pública la interlocutòria, els advocats de la defensa van presentar els pertinents recursos de reforma i subsidiari d’apel·lació. La defensa de l’alcalde va manifestar a les portes de l’Audiència que Ballesteros «és innocent».El cas gira sobre el contracte subscrit l’any 2010 entre l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) i l’empresa Inipro, i que es va prorrogar al marge de la normativa de contractació durant els anys 2011 i 2012. Oficialment, el contracte tenia com a objectiu la intervenció i potenciació de l’associacionisme de població immigrant però, segons el jutge, aquests treballs no han quedat acreditats en les memòries justificatives i, realment, el què es portava a terme eren activitats en benefici del PSC.La CUP, que el 2010 no formava part del consistori tarragoní, va exercir l’acusació particular. El divendres tindrà una bona oportunitat per defensar els seus arguments.