Una marxa silenciosa recorre les comissaries de Tarragona contra la violència policial de l'1-O

Una vintena d’agents de la Guàrdia Civil equipats amb escuts protegeixen l’accés a la seva comandància

Actualitzada 01/10/2018 a les 15:34

Més d’un centenar de persones han participat aquest dilluns a Tarragona en una marxa silenciosa itinerant per condemnar la violència policial de l’1-O i per reivindicar el referèndum de fa un any. La protesta ha començat davant l’edifici judicial de la ciutat i, posteriorment, els participants s’han manifestat en silenci fins a la comissaria de la policia espanyola, la comandància de la Guàrdia Civil i l’oficina de denúncies dels Mossos d’Esquadra que hi ha davant l’Hospital Joan XXIII. La marxa ha transcorregut de forma pacífica i no s’han registrat incidents. Una vintena d’agents de la Guàrdia Civil equipats amb escuts s’han plantat davant la porta de les seves instal·lacions per tal de protegir-les.L’acció d’aquest dilluns s’emmarca en les protestes de silenci que des del 12 de juny tenen lloc davant els jutjats de Tarragona. Coincidint amb la jornada número 50, els organitzadors han decidit adreçar-se específicament als cossos policials perquè «recordin que el que va passar fa un any no pot passar mai més».Un portaveu del col·lectiu, Lluís Pastrana, ha insistit que els agents «tenen un cap per pensar», «han de prendre les seves decisions» i «tenen tot el dret legal de no actuar» davant una ordre «manifestament antijurídica». Segons Pastrana, cal prioritzar la seguretat dels ciutadans per damunt de les ordres «de determinades persones que probablement no haurien d’estar dirigint els cossos policials».Equipats amb cartells contra la repressió i per la llibertat, estelades i peces de roba de color groc, els manifestants han fet 30 minuts d’escrupolós silenci davant l’edifici judicial. Tot seguit, s’han desplaçat uns metres fins a la comissaria de la policia espanyola, on mitja dotzena d’agents custodiaven l’edifici. Allà han fet uns altres deu minuts de silenci fins que han esclatat en aplaudiments.L’acció s’ha repetit al davant de la comandància de la Guàrdia Civil, on els han rebut una vintena d’agents amb escuts que bloquejaven l’accés a les instal·lacions. Durant la protesta, però, no s’han registrat incidents. En acabar, els manifestants s’han traslladat fins a l’oficina de denúncies que els Mossos d’Esquadra tenen al carrer del Doctor Mallafré, on han posat punt final a la marxa silenciosa.