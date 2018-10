L’esdeveniment se celebrarà el diumenge 18 de novembre

Actualitzada 01/10/2018 a les 12:33

Les inscripcions per a la 10a edició de la caminada solidària per la Muntanyeta ja estan obertes. Enguany aquesta marxa solidària de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC) amb el Grup Excursionista Amics de La Muntanyeta se celebrarà el dia 18 de novembre. En motiu del seu 10è aniversari, l’organització vol reunir un gran nombre de participants i ha creat l’etiqueta #caminadade10.Les inscripcions a la marxa solidària, la qual dona suport a les persones amb paràlisi cerebral i a les seves famílies, es poden fer a través de la plataforma Ticketea i a les oficines del centre en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. El donatiu per participar a la caminada és de 10 euros. Per als menors de 12 anys, la inscripció és de 5 euros, i els menors de 5 anys i les persones amb discapacitat tenen la inscripció gratuïta. Tots els participants rebran com a obsequi una samarreta i una bossa commemorativa, així com un esmorzar.El recorregut d'aquesta marxa és totalment accessible per a les persones amb mobilitat reduïda. Un any més, la sortida tindrà lloc des del Balcó del Mediterrani, i després de recórrer la costa tarragonina, s'arribarà a les instal·lacions de l'entitat, al barri de Sant Pere i Sant Pau. Allí se celebra una jornada de portes obertes perquè tothom conegui la tasca que s'hi realitza, així com se servirà l'esmorzar a tots els participants.