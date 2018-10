La marxa ha sortit de la Plaça de la Font i finalitzarà a la Plaça Imperial Tarraco

Actualitzada 01/10/2018 a les 21:18

Som aquí per continuar el camí junts i construir la República Catalana.#Som1octTGN pic.twitter.com/opxxObCIiM — ANC Tarragona (@ANCTarragona) 1 d’octubre de 2018

Milers de persones s'han concentrat per commemorar l'1 d'octubre recorrent els carrers de Tarragona. La manifestació, convocada per la Plataforma 1 d'octubre ha començat a la Plaça de la Font fins a la Plaça Imperial Tarraco.Davant del consistori, els Pataquers de la URV han fet un pilar de quatre i s'ha llegit un manifest que ha donat tret de sortida a la marxa. Aquesta ha estat encapçalada per diverses persones amb varies unes que es van utilitzar per a la votació del referèndum de l'1-O.De camí cap a la Imperial Tarraco, els manifestants han parat davant de l'Institut Tarragona, un del centres que va rebre més violència policial aquell dia. El tram final de la Rambla Nova també va viure un dels moments amb més tensió amb les càrregues policials.