La ciutat de tarragona treu l'art a passejar

El projecte Walking Gallery converteix els artistes en aparadors humans que passegen pel carrer

Actualitzada 30/09/2018 a les 21:27

Walking Gallery (WG) és un moviment cultural nascut a Barcelona l’any 2009, quan l’artista Josep Puig va fer un passeig per la ciutat amb un quadre seu penjat a l’espatlla. No era un gest buit: ho va fer amb la intenció de desenvolupar el Walking Gallery com a moviment alternatiu dins el món de l’art. A poc a poc, altres artistes es van sumar a la iniciativa, i des de llavors les Walking Gallery s’han celebrat i segueixen celebrant-se a moltes ciutats del món: Sao Paolo, Madrid, Bilbao, Buenos Aires, Porto Alegre, Sant Sebastià, Sitges, Saragossa o Vigo.Aquest mes d’octubre la llista s’ampliarà amb la ciutat de Tarragona, perquè el pròxim diumenge dia 7, la capital del Tarragonès serà l’escenari d’una nova Walking Gallery. La jornada és una iniciativa de l’Associació Cultural Tarraco Crea amb el suport de Walking Gallery Barcelona. «Volem que tots els artistes que no tenen accés a les galeries puguin mostrar el seu art de manera divertida, interactuant amb la gent. Es tracta d’una manera positiva de donar visibilitat a artistes que no en tenen: si no hi ha espais, ens els inventem», explica Adrià Rodríguez, de Tarraco Crea.D’aquesta manera, tots els artistes que ho desitgin (no cal que siguin només de la ciutat, la crida és oberta a tots els creadors del Camp de Tarragona) s’hauran de concentrar a les 12 del migdia a la plaça Corsini. Des d’allà aniran passejant, cadascú amb una obra, fins al Balcó del Mediterrani, on muntaran la primera exposició col·lectiva. Durant la resta del matí seguiran passejant i muntant parada a quatre punts més: la plaça Verdaguer, la plaça de la Font, el pla de la Seui la plaça del Fòrum. Per participar-hi no cal inscriure’s, n’hi ha prou de presentar-se directament al punt de trobada a les 12 del migdia. Per aquest motiu, a hores d’ara encara no se sap quants ‘walkers’ hi haurà a Tarragona, però des de l’organització s’espera una bona resposta.Amb aquesta iniciativa, es busca que l’artista pugui participar d’una ‘performance’ col·lectiva d’art efímer i mostrar al públic la seva obra. A la vegada, però, el moviment WG és una crida a la recerca de nous espais i un gest per donar més visibilitat als artistes i la seva obra, una qüestió que, des de l’Associació Tarraco Crea, resulta imprescindible a la ciutat de Tarragona. «Es diu que Tarragona és una ciutat morta, i no és veritat. Hi passen moltes coses, el problema és que moltes vegades ningú no se n’assabenta. La nostra associació va néixer per donar un cop de mà a la creació, la programació i la difusió de la cultura», assegura Rodríguez. L’entitat, nascuda fa tres mesos, té un compte a Instagram (agendatgn) que funciona a manera d’agenda d’activitats, i té com a última finalitat esdevenir una plataforma de difusió de l’art, enriquint d’aquesta manera l’escena cultural tarragonina. En l’actualitat, a més de la WG, Tarraco Crea també està treballant en un futur projecte vinculat a l’art urbà.