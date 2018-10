Identifiquen diversos estudiants en la manifestació per recordar l'1-O a Tarragona

La vaga a les universitats catalanes ha tingut un seguiment desigual

Els mossos identifiquen a membres del sindicat sense cap fonament. Prou repressió a les estudiants organitzades. pic.twitter.com/kl3RSlV2Qz — SEPC-URV Tarragona (@URV_SEPC) 1 d’octubre de 2018

Vaga d'estudiants de Secundàri

La vaga d'estudiants a les universitats catalanes amb motiu del primer aniversari de l'1-O ha tingut un seguiment desigual. A la Universitat Rovira i Virgili hi ha hagut vaga total al campus de Terres de l'Ebre i afectació molt alta al campus Catalunya. A Bellisens, Sescelades i Vendrell el seguiment ha estat més moderat, mentre que a Medicina i Turisme i Geografia s'han fet classes amb normalitat.Segons ha informat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (SEPC-URV Tarragona), diversos membres de l'entitat han estat identificats pels mossos.La vaga d'estudiants de Secundària també ha tingut un seguiment desigual. Els diferents serveis territorials del Departament d'Ensenyament han recollit dades a les 12 hores de la incidència que ha tingut la vaga als cursos de tercer i quart d'ESO, Batxillerat i cicles de Formació Professional de grau mitjà i superior. Així, l'afectació més elevada s'ha produït a Terres de l'Ebre, amb un 82%, mentre que la més baixa s'ha registrat a Barcelona ciutat, que no ha arribat al 21%. A Lleida hi ha hagut un seguiment del 60% i al Vallès Occidental i al Baix Llobregat s'ha superat el 54%. A Catalunya Central s'ha superat el 38% i a Barcelona Comarques, el 37. Més baixa ha estat la incidència al Maresme, Vallès Oriental i Tarragona, on la xifra ha estat del 31%. La dada dels centres de Girona és del 23%.