El Serrallo reivindica un barri «cívic i segur» en una degustació de 'ranxo'

L’associació de veïns no descarta «fer alguna acció» de protesta en el cas que «s’esgotin les vies de diàleg»

Actualitzada 30/09/2018 a les 20:59

Volem un barri cívic i segur. Una pancarta amb aquest lema va presidir ahir, diumenge, una jornada gastronòmica i reivindicativa, Tastets del Serrallo, que es va celebrar al matí al barri mariner. Aquesta iniciativa va partir de l’associació de veïns, que en dues hores va exhaurir els 120 tiquets posats a la venda. Des de fa mesos, el Serrallo reivindica més seguretat i actuacions urbanístiques que el posin al dia, com el soterrament del cablejat elèctric, o més neteja.Si la setmana passada va ser el Barri del Port el que va portar les seves reivindicacions al ple de l’Ajuntament, ahir va ser el Serrallo el que va aprofitar una proposta lúdica per recordar que, a més de ser un barri que defensa les tradicions marineres, també reivindica l’adopció de millores i posar fi a situacions com l’ocupació d’habitatges i el tràfic de droga. La tresorera de l’Associació de Veïns del Serrallo, Ingrid Martínez, va manifestar a aquesta redacció que «aprofitem per reivindicar el bo i dolent del nostre barri».L’associació de veïns no descarta, en un futur, emprendre accions similars a les que ha posat en marxa el Barri del Port, entre les quals hi ha la presència de pancartes als balcons de molts habitatges. Martínez va dir que «estem a l’espera que l’Ajuntament ens convoqui a la reunió bimensual», en la qual s’aborden aspectes que preocupen al barri. «Segons com vagi, i si s’esgoten les vies de diàleg si no ens fan cas, haurem de fer alguna acció», va dir Martínez, qui va apuntar que «som conscients que la solució a les problemàtiques que plantegem és a llarg termini, però demanem a les administracions que posin de la seva part».Els voltants de la Confraria de Pescadors es va convertir en una improvisada cuina on cinc persones vinculades al món de la mar van preparar el característic ranxo, el dinar que se servia a les basques de pesca utilitzant ingredients bàsics, sempre afegits al resultat de la seva activitat. Kicu Dalamau Sarpete, Joan Artells Malandando, Josep Maria Sans Tit, Jordi Mallol Cagueta i Josep Ramon Tules Pitu Mosquits, van ser els encarregats de cuinar uns plats cent per cent mariners i que van ser, respectivament, suquet de tonyina amb ceba, arròs a la masqueta, pop roquer amb ceba, all i pebre de rapinyolets i romesco de moixina i fesols.Ingrid Martínez va comentar que, amb Tastets del Serrallo, «volem fer barri, que la gent ens conegui i fer, també, activitats que facilitin la integració». La recaptació es destinarà a futures «activitats pel barri». El tiquet va incloure cinc tastets, una beguda, un got i un cafè, tot al preu de deu euros. La festa reivindicativa va ser tot un èxit de participació ciutadana.