Aquest tindrà lloc de l’11 al 14 d’octubre de 10 a 22 hores

Actualitzada 01/10/2018 a les 16:59

El Mercat Medieval omplirà els carrers de la Part Alta de Tarragona de l’11 al 14 d’octubre. Durant aquests quatre dies, hi haurà activitats que portaran l’artesania, les tradicions, els oficis antics, la màgia i l’esoterisme o la música als carrers del voltant de la Catedral. L'horari serà de 10 a 22 hores.A les nombroses parades artesanes on es vendran objectes de decoració, per a la llar, bijuteria, complements o productes gastronòmics artesans, s’hi suma la tradicional taverna on els assistents podran menjar carns a la brasa i altres productes, la Mostra d’Oficis que permet conèixer com es treballen encara alguns elements bàsics com el ferro o la fusta, i les activitats que s’han previst per cada jornada.El dijous dia 11 hi haurà, a les 19.30h, l’actuació de l’Arpa Medieval de Sergius. El divendres dia 12 al migdia es podrà gaudir de la Cercavila amb la kobla del Taulell i la bola màgica medieval pels carrers del Mercat. A les set de la tarda es farà una altra Cervavila i posteriorment, a dos quarts de vuit, actuarà el de música folk LUGH. Dissabte dia 13, durant tot el dia, el públic podrà veure d’a prop com què fa un picapedrer i com es treballa el ferro amb la forja. A les dotze del migdia arribaran els espectacle de danses medievals amb el grup Octava Milla que repetirà actuació a la tarda, a dos quarts de vuit, tot just després de la Cercavila pels carrers que ocuparà el Mercat Medieval i que s’iniciarà a les 19h.Aquests tres dies, de dijous a dissabte, d’11h a 14h i de 17h a 21h, es podrà passar l’estona jugant amb Jocs tradicionals i fer-se una foto amb un fons medieval al Photocall.L’últim dia del Mercat, el diumenge 14, a les onze del matí es farà la Trobada Gegantera Medieval i a les set de la tarda, Cercavila. Una novetat important de l’edició d’enguany, és que el carrer Escrivanies Velles acollirà una zona esotèrica amb parades de lectures del Tarot i altres elements i pràctiques relacionades amb la màgia.