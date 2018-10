Desmantellada una xarxa d'explotació sexual al casc cantic de Tarragona

Tres persones d'una mateixa família captaven dones de nacionalitat estrangera per obligar-les a prostituir-se

Actualitzada 01/10/2018 a les 14:05

La Policia Nacional ha desmantellat un pis del casc antic de Tarragona on sis dones, de nacionalitat estrangera, eren explotades sexualment. El prostíbul, estava regentat per tres membres d'una mateixa família de nacionalitat espanyola. L'operació es va fer conjuntament amb la Policia Local de Tarragona.Les investigacions de la Policia Nacional van permetre localitzar el pis utilitzat com a prostíbul gràcies a diversos anuncis inserits en una gran quantitat de pàgines webs, on s'anunciava l'activitat que es realitzava al pis.Els detinguts, formaven part d'una organització criminal encapçalada per la mare i en col·laboració amb el seu marit i el seu fill, tots ells de nacionalitat espanyola. Dels tres detinguts, el pare va ser posat en llibertat directament després dels tràmits policials pertinents per tenir 83 anys i considerar-se que no es trobava en circumstàncies adequades per romandre a les dependències policials.Als tres detinguts se'ls imputen delictes relatius a la prostitució, tracta d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, contra els drets dels ciutadans estrangers, organització criminal i Llei d'Estrangeria. La mare i el fill van ser posats a disposició de l'autoritat judicial, qui va decretar la seva posada en llibertat amb càrrecs a l'espera de judici.En el registre de l'habitatge, a més de documentació personal de les treballadores es va localitzar documentació relativa a l'activitat que allí es desenvolupava i la quantitat de 5.675 euros en efectiu en diverses fraccions.L'operació ha estat desenvolupada per agents del Grup I de la Brigada d'Estrangeria i Fronteres de la Comissaria Provincial de Tarragona.