Tarragona commemora l'aniversari de l'1-O

Els espais que van servir per votar s’han omplert de persones i records

Actualitzada 30/09/2018 a les 13:37

L’1-O torna a escena un dia abans que es compleixi l’any de la votació i els participants del referèndum han volgut commemorar-ho a tot Catalunya. En el cas de Tarragona, els CDR convidaven als ciutadans a passar el matí a les escoles, instituts i espais on van votar l’1 d’octubre de 2017 per tal de commemorar la cita.En el cas de l’Institut Comte de Rius, els assistents han omplert un mural amb missatges recordant el resultat de la votació i criticant la duresa dels cossos policials. També s’han penjat fotografies de la policia intentant entrar a l’institut per retirar les urnes. Tal i com ha succeït en aquest institut, les concentracions i activitats s’han reproduït en d’altres espais per acabar amb una concentració conjunta a la plaça Imperial Tarraco.