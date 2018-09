Mig miler de tarragonins es concentren als col·legis electorals per rememorar l'1-O

La jornada reivindicativa es desenvolupa sense incidents

Actualitzada 30/09/2018 a les 17:45

Prop de mig miler de tarragonins s'han congregat aquest diumenge al matí a les portes dels col·legis electorals on van votar l'1-O en una jornada reivindicativa de caire festiu, sense incidents. Els col·legis s'han omplert d'urnes, llaços grocs, murals i cartells simbòlics indicant que en aquell punt es va poder votar. Durant tot el dia ha imperat una estampa de serenor molt diferent a la que alguns d'aquests col·legis van viure ara fa un any enrere, especialment a l'entorn de la plaça Imperial Tarraco, com l'IES Tarragona, un dels punts de més tensió -i més ferits- durant les càrregues policials. La Imperial Tarraco ha esdevingut el punt de rencontre i inici d'una mobilització fins a un altre institut de l'extraradi, l'IES Comte de Rius, on també van registrar-se danys per la intervenció policial durant l'1-O i que ha servit de punt i final de la jornada. Des de la Plataforma 1 d'octubre es valora molt positivament el desenvolupament dels actes d'aquest diumenge i ja es pensa en accions per aquest dilluns que no es volen desvetllar.«Demà passaran moltes coses», ha avançat una representant de la plataforma. «La intenció era retrobar-nos a les escoles des d'on s'havia defensat l'1 d'octubre i el cap de setmana previ; a Tarragona van haver-hi 17 col·legis i avui en volíem destacar 5, però al final han acabat sent-ne més perquè espontàniament s'han afegit concentracions; ha estat un acte maco en el qual han sortit molts sentiments», ha dit la jove, des de l'IES Comte de Rius, al barri de Sant Pere i Sant Pau. «Als barris també hi va haver violència i repressió, no els podem oblidar; és un dia reivindicatiu i també festiu, celebrem que vam plantar cara a un estat», ha sentenciat.La jornada ha arrencat puntualment a les onze del matí. Els primers que es concentraven a l'Institut Tarragona quedaven sorpresos en trobar-se amb un fulletó en el qual s'informava que la direcció del centre no havia permès la seva obertura per a aquest acte de record de l'1-O. En Jesús Baduell és un dels que s'hi ha acostat aquest matí. No oblida els cops i com li van trencar dues costelles. La seva denúncia no ha prosperat. No es va poder identificar el policia que el va agredir. «En tinc molt mal record, vam oferir resistència passiva i va ser tractats com s'ha vist a les televisions, però no se n'ha fet una difusió àmplia, s'ha amagat», ha lamentat.Rememora l'1-O amb «serenitat», diu. «No serà un objectiu fàcil, però cal aprofitar aquesta onada que ha quallat a la població, que crec està més convençuda que els propis polítics; no podem defallir, hi hem de ser tots i això no pot parar», ha conclòs. Mentrestant, un grup de persones dipositava margarides grogues i llaços a la tanca de l'institut, una imatge que s'ha reproduït a la resta de col·legis. Desenes i desenes de tarragonins s'han concentrat en espais com l'antiga fàbrica Chartreuse, els instituts Martí i Franquès, Pons d'Icart o al Tarragona, on uns nens han estat els encarregats de penjar el cartell que acredita que allí s'hi va votar.Després de les concentracions als respectius col·legis, els participants s'han congregat a la Imperial Tarraco des d'on ha arrencat una manifestació, amb crits d'»independència» i «1 d'octubre, ni oblit ni perdó», fins a l'Institut Comte de Rius. En aquest centre els efectius de la policia espanyola van trencar el vidre de l'entrada i es van endur els deu ordinadors de la biblioteca. També van esbotzar portes i armaris davant la sospita que allà s'hi podia ocultar material del referèndum. Avui molts encara recordaven aquell moment. Les urnes, però, avui han tingut un altre ús. De guardiola per a donatius a la caixa de resistència a canvi d'un refresc.