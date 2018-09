L'independentisme recorda, un any després, el referèndum de l'1 d'octubre

Unes 500 persones reivindiquen la jornada des d’alguns dels instituts de la ciutat on la Policia Nacional va carregar contra els votants

Actualitzada 30/09/2018 a les 20:48

L’independentisme ha commemorat la celebració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017, un dia abans que es compleixi un any de la votació. A Tarragona, mig miler de persones han volgut recordar aquella jornada, marcada per les càrregues policials de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil als col·legis electorals. A l’Institut Tarragona, un centenar d’agents antiavalots van provocar diversos ferits lleus, després d’impedir per la força la votació i endur-se les urnes.Òmnium Cultural havia convocat a les 11 h. als veïns davant dels centres educatius que van ser protagonistes l’1 d’octubre de l’any passat durant el referèndum, suspès pel Tribunal Constitucional. A l’Institut Sant Pere i Sant Pau, unes 50 persones han penjat llaços grocs a la porta i han recordat com es va desenvolupar la jornada. Fins aquest centre es van desplaçar mig centenar d’agents antiavalots, acompanyats de la policia judicial que, finalment, va retirar les urnes. Carles Vergés, veí del barri, recorda que quan el dispositiu policial va fer acte de presència a les portes del centre, desenes de persones que eren dins es van tancar a l’entrada del recinte. «Avui commemorem la victòria d’un poble pacífic i democràtic», explica Vergés, que assegura que al centre no va poder votar ningú. «L’1 d’octubre va ser una jornada històrica. Representa dignitat, fermesa i coratge», rememora Carles Javier Gómez, membre del secretariat de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC ) i , aleshores, coordinador de l’entitat a Tarragona.Gómez manté que durant 45 minuts els veïns van «resistir». Després, afegeix, amb la col·laboració d’un grup de bombers, van negociar amb la policia perquè s’emportés les urnes a canvi de què no hi hagués violència contra els ciutadans que es trobaven a l’interior.A l’Institut Tarragona, els policies van endur-se les urnes, després de carregar contra els votants. Paula Orbanajea recorda bé aquell dia. «Tothom estava molt nerviós. Veiem les imatges de Barcelona i cada cop s’aprossdpaven més a Tarragona i tenim més por», explica Orbaneja, que va intentar ajudar un home gran mentre un policia, assegura, l’agafava pel coll. «Un altre policia ho va veure i em va agafar pels cabells. Em van colpejar entre quatre i em van llançar al pati», recorda Orbaneja. «No vaig denunciar, perquè hi havia casos pitjors que el meu», explica aquesta Orbanejo, que descriu les càrregues policials posteriors a la Imperial Tarraco. «Era una ratonera. Carregaven contra tothom: gent gran, jove, tant els hi feia».Amb una pancarta en què es llegia «Construïm República», unes 300 persones s'han concentrat a la plaça Imperial Tarraco i s'han desplaçat fins a l’Institut Comte de Rius cridant consignes com «1 d’Octubre, ni oblit ni perdó», en repulsa a l’actuació policial d’aquell dia. Davant d’aquest centre, Silvia Miquel, ha explicat que va ser voluntària d’una mesa electoral. «La policia va arrencar els ordinadors de les taules. Vam amagar les urnes al bosc, perquè estàvem segur que tornarien», deia. Però els agents ja no van tornar i prop d’un miler de persones, explica Miquel, van votar.A la paret del centre, escrits en un mural, alguns missatges reivindicaven la votació. «Ens van intentar treure les urnes i no ho van aconseguir». «Hi vaig ser des de les sis del matí fins les deu de la nit. Hi tornaria», es podia llegir.