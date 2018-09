Mor una dona després de ser atropellada a Tarragona

Un turisme l’ha envestit quan creuava correctament per un pas de vianants

Actualitzada 29/09/2018 a les 13:11

Una dona ha perdut la vida aquest matí a Tarragona a causa d’un accident. La víctima estava creuant per un pas de vianants de l'avinguda Francesc Macià quan un cotxe, que anava direcció de la plaça de la Generalitat, l’ha atropellat.A conseqüència del fort impacte la dona, de 68 anys, ha acabat perdent la vida. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat diverses unitats del SEM que no han pogut fer res per reanimar la dona i també s’han activat dotacions de Bombers i patrulles de la Guàrdia Urbana que han fet les respectives proves d’alcoholèmia i de drogues al conductor. La policia local ha tallat el trànsit en aquest tram de l’avinguda i també la part més propera de la rambla. Els fets han passat a dos quarts d’onze del matí.A l’espera del resultat de les proves d’alcoholèmia i de drogues, el conductor podria ser detingut per homicidi imprudent. De moment, també es desconeix si el turisme anava a una velocitat superior a la permesa.