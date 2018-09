Milers de persones participen a la Nit Europea de la Recerca a Tarragona

La plaça Corsini es va omplir de tallers científics i xerrades divulgatives

La primera edició de la Nit Europea de la Recerca a les comarques de Tarragona ha superat totes les expectatives i els vint tallers de diferents disciplines científiques que van omplir la plaça Corsini no van parar d’atendre el públic des de dos quarts de cinc de la tarda fins passades les nou de la nit. Sota el lema «La recerca, patrimoni de tothom», la Universitat Rovira i Virgili ha portat activitats científiques a la plaça Corsini de Tarragona.Més de 60 investigadors i investigadores de la Universitat i dels centres de recerca han participat d’aquestes activitats que tenen com a destinataris diversos públics, però especialment el familiar, i impliquen el contacte directe entre investigadors i audiència a través de rutes i tallers que combinen l’educació científica i la diversió. Durant el matí de divendres es van organitzar visites escolars a espais com la pedrera del Mèdol, el port romà descobert a la platja Llarga i la Tarragona medieval mentre que a la tarda es van impartir vint tallers paral·lels de diferents disciplines a la plaça Corsini, que van permetre al nombrós públic circular d’un a l’altre per poder fer un tastet de la recerca que es fa al territori. En aquests tallers es van incloure aspectes relacionats amb el patrimoni cultural, el patrimoni natural i la dieta mediterrània com a patrimoni immaterial de la humanitat, amb tallers dedicats a la salut.A banda dels tallers, i de manera simultània a l’escenari de la plaça Corsini es va fer un berenar amb ciència: pa amb oli, sal i xocolata, una activitat que va mostrar l’aspecte científic d’aquests aliments. Les activitats han continuat aquest matí amb una sessió de xerrades divulgatives a cal Massó de Reus. Totes elles són activitats coordinades per la URV juntament amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, l’Institut Català d’Investigació Química, l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i l’Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social.