Un vídeo recorda les imatges de les càrregues policials de l'1-O a Tarragona

El CDR Tarragona ha realitzat l'audiovisual per tal de commemorar el referèndum just quan farà un any dels fets

Redacció

28/09/2018





Tarragona va ser una de les ciutats on la policia espanyola va carregar contra les persones que es van dirigir als diferents col·legis electorals per votar. En concret, els agents de les forces de seguretat van actuar de forma desmesurada a l'Institut Compte de Rius, a l'Institut Tarragaona, Torreforta i Sant Pere i Sant Pau. També van carregar a la mateixa plaça Imperial Tarraco i es van produir moments de tensió a Campclar i Sant Salvador.



Podeu mirar el vídeo en l'arxiu adjunt.

