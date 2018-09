L'Audiència de Tarragona dóna la raó a un home denunciat per furtar el gos de l'exparella

Va endur-se l’animal, que legalment era propietat de la seva exparella, i ara el tribunal diu que no s’aprecia «ànim de lucre»

L’Audiència de Tarragona ha donat raó al veí de Falset Jonas Amadeo Lucas, qui havia estat denunciat per la seva exparella per haver «furtat» el gos Leben, propietària legal de l’animal. Així, s’exposa en un auto amb data de 21 de setembre de 2018, el qual no es pot recórrer i, per tant, es tanca el cas.D’aquesta manera, el denunciat podrà seguir tenint el gos, tot i que legalment està al nom de la seva exparella, Elena Tova. La dona havia denunciat Amadeo Lucas després d’una ruptura sentimental i després que l’home s’emportés el gos, que vivia a El Hogar, un santuari de la capital del Priorat i gestionat per Tova.El Jutjat d’Instrucció número 1 de Falset, en un auto amb data de 21 de març de 2018, va acordar continuar amb la tramitació de la causa pels tràmits propis dels delictes lleus, entenent que un gos pot ser un bé de naturalesa patrimonial objecte de sostracció o d’apropiació indeguda. El Ministeri Fiscal s’hi va oposar, considerant que la decisió adoptada pel jutjat era ajustada. Per la seva banda, però, la Secció Segona de l’Audiència Provincial ha donat la raó al denunciat, «tot primant el dret de l’animal per sobre la titularitat administrativa», segons explica l’advocat del denunciat, José Ángel Susín. I és que es considera que «no s’aprecia que en la conducta» del denunciat hi hagi «ànim de lucre justificatiu del delicte de furt o d’apropiació indeguda objecte d’investigació i enjudiciament».La Secció Segona de l’Audiència de Tarragona destaca que es va actuar en conseqüència de la ruptura d’una relació mantinguda entre Jonas Amadeo Lucas i Elena Tova i que el gos Leben, «si bé estava al nom de la denunciant (Tova), tots dos havien cuidat conjuntament» del gos. Quant a l’ànim de lucre, es considera que hi ha «absència» i es remet a «la conducta posterior» del denunciat, «qui després d’haver parlat amb els Mossos d’Esquadra, poc temps després va tornar l’animal a la seva propietària». «Tampoc de les característiques pròpies de l’animal, un gos que està malalt, es desprèn un valor patrimonial pretès, sinó que s’aproxima a un valor emocional o sentimental», s’afegeix a l’auto de l’Audiència de Tarragona.Per tot això, el tribunal exposa que «no s’observa en el denunciat una voluntat d’enriquiment o ànim de lucre, sinó una voluntat de cuidar un animal» que anteriorment ja se n’havia fet càrrec. A més, el cas ha posat sobre la taula la recent reforma del Codi Civil per la qual els animals han passat a ser «éssers vius» i no «coses».Els fets es remunten a l’estiu de 2017, després que Jonas Amadeo Lucas i Elena Tova trenquessin sentimentalment. Va ser llavors que l’home es va endur el gos Leben i Tova va considerar que s’havia emportat el gos «de forma indeguda». Mesos més tard, el cas arribava al Jutjat de Falset, on també van sorgir dubtes. El 18 de gener, per exemple, el jutge va suspendre la vista perquè va veure un «buit legal» en la legislació animal. Ara, però, l’Audiència de Tarragona s’ha pronunciat a favor del denunciat.