L'Ajuntament proposa traslladar la Casa de la Festa al pàrquing Jaume I

La regidora Begoña Floria (PSC) assegura que l’espai es va planificar el 2008 en un edifici «mal estructurat», però defensa les actuacions del consistori

Actualitzada 27/09/2018 a les 20:14

«Preservem la convivència»

La Casa de la Festa, on descansen els diferents elements del Seguici Popular de la ciutat, va originar ahir durant el ple municipal discrepàncies entre els grups de l’oposició i l’Ajuntament, que van acabar amb la proposta del consistori de traslladar l’espai cultural al pàrquing Jaume I.A través d’una moció, el portaveu del PDeCAT, Dídac Nadal, va demanar al consistori «dignificar la Casa de la Festa i restaurar, conservar i museïtzar els Gegants Moros originals». La iniciativa de Nadal va originar un debat sobre l’espai, ubicat al número 4 de la Via Augusta. El portaveu lliberal va denunciar «l’estat precari» en què es troben els Gegants Moros i va demanar a l’equip de govern una dotació pressupostària dedicada a millorar l’edifici. La regidora de Festes, Cultura i Patrimoni Històric, Begoña Floria, va fer referència a l’opinió dels tècnics municipals per defensar que els gegants es troben «en bon estat» i va retreure a Nadal la moció presentada. «No s’hauria de generar alarma sense un informe tècnic al darrere», va replicar. Floria va admetre, tanmateix, que l’edifici on es troba la Casa de la Festa es va planificar el 2008 «en un lloc erroni, un lloc amb molts problemes on no hi havia clavegueram», va assenyalar l’edil socialista, que va enumerar una desena d’actuacions del govern de Josep Félix Ballesteros des del 2009 fins el 2018, que inclouen reparacions de portes i projectes de museïtzació, per negar que l’Ajuntament no hagi atès les necessitats de l’edifici.Floria va explicar que les humitats de l’espai les causa un restaurant de menjar xinès, situat al costat de la Casa de la Festa. A través de la regidoria socialista, Floria, l’Ajuntament proposa, com a solució, traslladar el local que alberga els elements del Seguici com l'Àliga i el Lleó al pàrquing Jaume I de la Part Alta- Aquesta infraestructura, que mai ha arribat a funcionar, es va començar a construir el 2002, en l’etapa del govern de Convergència. Després que es produïssin sobrecostos, el 2015 es va realitzar una enquesta ciutadana per decidir el futur de l’aparcament. En la votació només hi van participar 239 persones i l’opció que va guanyar va ser la de destinar l’equipament amb fins culturals, socials i d’oci. Aquell any, el PSC ja va anunciar la seva intenció de convertir el pàrquing en la nova Casa de la Festa.A banda de reunir tots els elements del Seguici, aquest equipament cultural explica la seqüència ritual de les Festes de Santa Tecla, declarades d’interès turístic estatal i interès tradicional nacional.Unes 50 persones estafades per les clíniques Idental van omplir ahir la meitat del ple municipal per escoltar una declaració institucional de l’Ajuntament que, a través del seu alcalde, Josep Félix Ballesteros, es va «solidaritzar» amb el col·lectiu. El consistori es va comprometre a fer «l’acompanyament de totes les persones afectades i a instar al Congrés dels Diputats a modificar les lleis perquè aquestes situacions es considerin emergències sanitàries». El text també es dirigia al govern de la Generalitat de Catalunya perquè instés les entitats bancàries a «paralitzar les quotes dels tractaments» que els pacients encara paguen. La declaració institucional insta el Col·legi Oficial d’Odontologia perquè es faci càrrec dels peritatges dels afectats i que es traslladessin aquests acords. Organitzats amb pancartes on es llegien missatges com «Idental, estafadors i covards» i «dentistes sense cor», les víctimes de l’estafa d’aquesta clínica van aplaudir –alguns d’ells amb llàgrimes als ulls– el text llegit per Ballesteros.El 13 de setembre, 300 agents de la Policia Nacional van tornar a registrar 21 clíniques d’Idental de tota Espanya, inclosa la de Tarragona, que ja va ser registrada el 3 d’agost. Milers de persones a tot l’Estat denuncien la clínica per mala praxi i diferents irregularitats.Després de diferents crítiques i acusacions entre els grups de l’oposició arran de dues mocions relacionades amb el procés independentista, l’alcalde Ballesteros va apostar per «preservar la convivència». «No ens llencem els plats pel cap. Tenim un bé superior que és la convivència. I us ho dic jo, que he aguantat carros i carretes i alguns insults i empentes», va afirmar Ballesteros durant el ple, després que el portaveu de Ciutadans, Pedro Sánchez, assegurés que, recentment, el moviment independentista s’havia «radicalitzat». La resposta va venir de la portaveu cupaire, Laia Estrada, que va defensar les «llibertats bàsiques enfront la repressió de l’Estat espanyol» i va acusar Ciutadans de posar traves a la convivència entre catalans. Des del Partit Popular (PP), José Juan Acero, va retreure el contingut de les dues mocions i va animar a la CUP i a Ciutadans a abandonar aquests debats. «Ja sabem el que pensem tots. Treballem per la ciutat».